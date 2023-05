La "influencer de tenis más guapa del mundo" lanzará su plataforma para dar entrenamientos a sus fans y contenido exclusivo

Rachel Stuhlmann, la "influencer de tenis más guapa del mundo", aseguró que está lista para dar un paso importante en su carrera como creadora de contenido con el lanzamiento de su propio sitio de suscripción. A sus 31 años, esta ex tenista de la Universidad de Missouri tiene 300 mil seguidores en las redes sociales y aseguró que no será al estilo OnlyFans, sino para poder tener una interacción más cercana con sus fans y poder dar clases personalizadas del deporte que conoce.

Tan solo en Instagram tiene más de 300 mil seguidores. Foto: @rstuhlmann / Instagram.

Pero eso no es todo, pues también llegará su “Colección París” a principios de la semana que viene. "La línea incluye una toalla deportiva y un póster junto con ropa de la 'Clay Court Season' en tonos arcilla, como jersey, camisetas y gorras. Me dirijo al Abierto de Francia a finales de este mes, y no puedo esperar para sumergirme nuevamente en la cultura parisina", comentó.

¿Cómo se llama su sitio?

Reachel mencionó que ofrecerá contenido especial para sus fans: "Junto con esta emocionante línea, he estado trabajando arduamente en mi sitio de suscripción: ‘LoveRachel’. Está casi listo para salir a la luz en rachelstuhlmann.com. Estoy muy emocionada de poder compartir con mis fans y seguidores instrucciones de entrenamiento, escenas detrás de cámaras, contenido y fotos exclusivas".

Aseguró que está muy contenta con su carrera. Foto: @rstuhlmann / Instagram.

Stuhlmann sigue los pasos de la influencer de golf Paige Spiranac, quien lanzó su propio sitio de suscripción a principios de este año, llamado OnlyPaige, donde los fans pueden suscribirse por $9.99 al mes o por un precio anual de $99.9. Stuhlmann no reveló por hora cuánto costará.

Todo ha sido muy desafiante

"Soy una persona única y estoy creando mi propio camino en la industria del tenis, que ha sido desafiante y gratificante, pero sobre todo, muy divertido", agregó. Con su carisma y dedicación, Rachel Stuhlmann se está consolidando como una influyente figura en el mundo del tenis y promete seguir sorprendiendo a sus seguidores con su talento y estilo único en los próximos años.

