VIDEO | ¡Sacó los prohibidos! Abuelita da cátedra en un bailazo por el Día de las Madres y se hace viral

Durante mucho tiempo la conmemoración a las mamá en México se ha caracterizado por presentar en las escuelas algunos bailes regionales ejecutados por los niños para que sus progenitoras disfruten el show en el que participan sus pequeños y, una vez concluído éste, acudan a sus respectivos salones de clase para recibir un regalo elaborado por sus bendiciones.

Sin embargo, este 10 de mayo desató revuelo en las redes sociales, debido a que varias escuelas se convirtieron en sedes cuyo festejo del Día de la madre causó polémica por las particulares formas de celebrar, que iban desde shows de bailarines stripers hasta señoras perreando en el patio del colegio de sus hijos. Y el caso de esta abuelita no fue la excepción, quien sacó sus pasos prohibidos y dio cátedra en un bailazo, que se hizo viral.

La abuelita sacó sus pasos prohibidos y dio cátedra de bailazo. Foto: Captura TikTok @ladoctorajuguetes

En Navolato, Sinaloa, una viejita sacó sus mejores pasos de baile, durante el festejo a las mamás de ese municipio y, sin duda, fue la sensación. En el video, publicado en TikTok por la usuaria @ladoctorajuguetes, se observa a la abuelita muy entusiasmada “puliendo el piso” con el tema “No bailes de caballito” de Mi Banda el Mexicano.

Mientras la señora ejecuta su baile, porta en la cabeza una pequeña botella de agua, y muestra al resto de los asistentes la ejecución de su talento dancístico acompañado de un majestuoso equilibrio corporal. Al verla, las demás mamás se emocionan y aplauden a la abuelita.

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar: “Mi único objetivo es ser tan feliz como ella”; “mi único objetivo es ser tan feliz como ella”; “mi único objetivo es ser tan feliz como ella”; “nombreee que CHULADAAAAA”; “ya me ví de grande”; “ya me ví de grande”; “en sus tiempos la botella de agua era de cerveza ,se le nota lo feliz”; son algunos de los comentarios que se leen.

