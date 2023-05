VIDEO | El increíble gol de portería a portería que sorprendió en la Liga de Expansión

Este domingo 14 de mayo el fútbol mexicano le regaló una noche mágica para aquellos fanáticos del deporte, ya que no solamente quedaron definidas las semifinales con un Clásico Nacional (América vs Guadalajara) y un Clásico Regio (Monterrey vs Tigres), también la Liga de Expansión nos brindó una postal emblemática de un gol de portería a portería durante el encuentro entre Atlético Morelia ante los Toros de Celeya.

El marcador global final fue de (2-4) a favor del equipo canario y es que todos los reflectores se los llevó el portero Santiago Ramírez que desde su marco anotó un gol de antología. Cabe señalar que el partido de Ida entre los Toros de Celaya y Atlético Morelia terminó con un empate 1-1, los dirigidos por Carlos Morales lograron superar al líder del torneo para acceder a la Final.

Con el marcador (2-3) a favor de Morelia y con el tiempo jugando en contra de Celaya, los Toros decidieron irse todos al frente con el objetivo de lograr ese gol milagroso. El balón se elevó derivado de un tiro de esquina y fue el portero Guillermo Allison quien remató, pero su compañero de posición Ramírez detuvo el tiro.

El mismo Ramírez no lo dudó y al ver que el otro marco estaba descubierto, mandó un trazo largo en busca de un gol de portería a portería. ¡Y lo logró! El balón voló con velocidad y siete segundos más tarde el arquero de la visita se encontraba celebrando el 1-3 definitivo.

Se definen semifinalistas

Los Tigres y el Guadalajara avanzaron el domingo a las semifinales del torneo Clausura-2023 del fútbol mexicano tras eliminar al Toluca y al Atlas, respectivamente, en cuartos de final.

En el primer duelo del día, que se jugó en el estadio Nemesio Diez, en Toluca, los Tigres lograron clasificar pese a perder 3-1 ante los 'Diablos Rojos' locales. Iván López anotó el 1-0 para Toluca al minuto 26 con un toque bombeado desde la línea frontal del área que techó al portero argentino Nahuel Guzmán.

Marcel Ruiz aumentó al 45+3 con un remate de cabeza, a pase del paraguayo Carlos González. El 3-0 también fue obra del 'Gacelo' López con un remate cruzado dentro del área al 53.

Los Tigres se acercaron al 71 con el descuento que Sebastián Córdova marcó de cabeza con asistencia del francés André-Pierre Gignac. De esta manera, los Tigres ganaron la eliminatoria con marcador global de 5-4.

SEGUIR LEYENDO

Liga MX: así se jugarán las Semifinales del Clausura 2023

VIDEO | Conmovedor: niño llora al entrar por primera vez al Estadio Azteca junto a su padre

VIDEO | ¡Sacó los prohibidos! Abuelita da cátedra en un bailazo por el Día de las Madres y se hace viral