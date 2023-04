VIDEO | Filtran el "mejor blooper” del Chapulín Colorado, no se aguantó la risa Roberto Gómez Bolaños

Uno de los grandes comediantes que tuvo México es sin dudas Roberto Gómez Bolaños, quien además se desempeñó como guionista, director y escritor en el mundo del espectáculo. Muchos son los personajes que salieron de su pluma y uno de los más populares y que se recuerda con cariño es "El Chapulín Colorado", un súper héroe sin poderes y que la torpeza era su perro fiel.

Su llegada a la televisión mexicana fue en noviembre de 1970 como un segmento del programa "Los supergenios de la mesa cuadrada". Tal fue su éxito que tuvo su propio programa entre 1973 y 1979, donde se enfrentó a todo tipo de enemigos y entretuvo a la audiencia de aquel entonces.

Aquellos que tienen nostalgia de este tipo de programas de humor blanco tienen la opción de recurrir a plataformas como YouTube, donde existen algunos capítulos de éste y otros personajes como "El Chavo del 8". Sin embargo, actores como Rubén Aguirre también comparten fragmentos de esa época dorada de la comedia.

Rubén Aguirre comparte el "mejor blooper" del Chapulín Colorado

Fue a través de la cuenta de Twitter dedicada al Profesor Jirafales, personaje entrañable del actor Rubén Aguirre donde se compartió un momento épico dentro del programa del "Chapulín Colorado". Aunque sólo dura unos segundos, fue suficiente para poner sobre la mensa que: se divertían mucho grabando y existía un alto profesionalismo de parte de cada uno de los actores.

La escena comienza cuando el dueño del chipote chillón toma una cubeta con agua para arrojarla por la ventana, todo en presencia de Florinda Meza. Aunque en el guión, con toda seguridad así lo marcó, indicaba que debía mojar a Ramón Valdés, quien casualmente caminaba cerca vestido de policía, el resultado no fue como lo planearon.

La escena sigue haciendo reír a las personas (Foto: captura de pantalla)

Al grito de "síganme los buenos" ejecutó la acción con tal fuerza que el sombrero de Don Ramón salió volando por los aires. Roberto Gómez Bolaños tuvo que cubrirse con la cubeta naranja para ocultarle a la cámara la risa. Al ya no poder sostener el objeto cilíndrico, se ocultó tras la palma de la mano, mientras su compañero se limpiaba y continuaba con su papel.

Como es natural, los seguidores de la cuenta manifestaron su alegría y enaltecieron la actuación de ambos. Incluso, hay quienes se aventuraron a decir que la risa que se escucha es de Carlos Villagrán "Kiko". "Lo he visto 500 veces y me río como que nunca lo he visto", "Don RAMON VALDEZ que clase de actor...mantuvo la serenidad y la calma ante las risas de Don Roberto GB...genio nuestro querido y recordado Monchito", fueron algunos de los comentarios que le hicieron.

