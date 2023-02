VIDEO | Édgar Vivar revela que escena donde recibe un golpe de "El Chavo del 8" ¡fue real!

Dentro de los programas de espectáculos, series, películas, obras de teatro, etcétera, siempre existirán acciones de parte de los actores que se salgan del guión y conviertan los proyectos en una verdadera joya o lo echen a perder. Dentro de "El Chavo de 8" existieron muchos a través de sus distintas temporadas; una de ellas fue un golpe que recibió "El Señor Barriga" durante una de las tantas escenas donde le cobraba la renta a los inquilinos de la vecindad más famosa de México.

En Twitter, el usuario @EPJirafales se dio a la tarea de revivir un fragmento del episodio donde, además, destacó una frase que dice "La Chilindrina" de manera casi improvisada y que generó que todos los personajes involucrados en la escena tuvieran que improvisar para que no la cortaran y se tuviera que volver a grabar.

"#MemorableEscena Édgar Vivar intentando aguantarse la risa y mantenerse dentro del personaje tras un cachetazo y la frase de La Chilindrina", escribió el encargado de la cuenta dedicado a Roberto Gómez Bolaños y sus obras. Édgar Vivar, actor que le dio vida al personaje bonachón, apenas lo vio, no dudó en emitir un comentario que terminó por enriquecer el momento.

¿Cuál fue la reacción de los internautas?

"Jejeje …Al chavo se le pasó la mano y el golpe en mi cara FUÉ REAL!", escribió el histrión de 74 años de edad. La respuesta de los internautas no se hizo esperar, pues se deshicieron entre admiración, respeto y agradecimientos por su trabajo, el cual perdura hasta nuestros días con un impacto aún mayor que cuando se transmitía por la televisión en la década de los 70, que era cuando se transmitió en varios países de Hispanoamérica con un gran éxito.

"todos eran lo máximo, todavía sigo gozando, viendo los videos.. Fueron y son únicos, irremplazables", "Que buenas épocas… definitivamente de los mejores 'shows' que he visto. Cada vez que lo vuelvo a ver, da nostalgia", "Actorazos yo me hubiera reído en cada escena, son mis ídolos y hasta de mis hijos que no llegan a los 10 años", fueron algunos de los mensajes que le hicieron llegar a Édgar Vivar.

