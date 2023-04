Chilangos ya no sienten los sismos y no dejan pasar los memes tras movimiento de 5.5 en Puerto Escondido

Tras el sismo de 5.5 con epicentro en Puerto Escondido, Oaxaca que se registró este lunes 3 de abril alrededor de las 20:16 horas, usuarios en redes sociales no han dejado de compartir memes, pues en la Ciudad de México el movimiento telúrico fue imperceptible para la mayoría. De hecho, algunos aseguran no haber sentido nada pese a que su magnitud fue alta.

¿Cuáles fueron los mejores memes tras el sismo?

En Twitter, internautas comentan que el sismo no llegó a la capital del país, pero la alerta sísmica ocasionó un gran susto, ya que la mayoría de los ciudadanos salieron de sus casas para mantenerse a salvo. En uno de los mejores memes, un usuario aseguró que se sintió "timado", pues el movimiento no se sintió en su localidad. "Yo esperando el temblor y nada más no llega", escribió.

Por otro lado, una persona reveló que tras escuchar la alerta sísmica volteó a ver las cosas de su casa y así confirmar que estaba temblando, pero al final no notó ningún movimiento. "Yo volteando a ver todas las cosas", puntualizó una usuaria que compartió un meme de un perrito que mira de manera muy curiosa.

Sismo ocasiona susto a chilangos

En redes, los capitalinos mencionaron la alerta provocó solamente un gran susto, pues recordaron que en anteriores ocasiones si han ocurrido sismos fuertes. "El puro susto", fue la reacción de un chilango que afortunadamente no logró sentir el movimiento.

Por otro lado, usuarios recordaron que el mes más común para los sismos en nuestro país es septiembre, por lo que un movimiento durante abril los tomó de sorpresa. "Nms placas, era hasta septiembre, no en Abril", dijo un usuario en Twitter. Sin embargo, otro internauta mencionó que en este mes también suele moverse la tierra.

