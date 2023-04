Fundación Freedom visibiliza la lucha contra la trata infantil y explotación sexual en México

Para concientizar, difundir y visibilizar la lucha contra la trata infantil con fines de explotación sexual en México, la Fundación Freedom realizó un evento en el que dieron un vistazo a su combate a esta problemática.

En el auditorio Cecilia Occelli, en el Papalote Museo del Niño, al menos tres decenas de personas se dieron cita para escuchar los testimonios de Fernando Landeros, presidente de la asociación, así como de los voceros y alianzas que conforman a la fundación.

Fernando Landeros apuntó que lugares como Cancún, Cozumel, Puerto Vallarta, Tijuana y zonas metropolitanas “tienen sus hogueras encendidas”. Asimismo, destacó que al menos el “70 por ciento de los abusos sexuales infantiles se dan en el círculo cercano de los niños”, por lo que hizo un llamado a la atención.

En entrevista para Panorama, el presidente de la fundación reveló que su interés por iniciar un cambio surgió cuando su amigo Eduardo Verástegui le mostró la película Sound of freedom. “Después de verla no me podía quedar con los brazos cruzados”, afirmó.

Paula Aguilar y Paola Albarrán en el evento de voceros Crédito: JDS Agencia

Respecto a los voceros que hacen un llamado a unirse y apoyar la causa, Landeros reconoció que su objetivo principal fueron personas “valientes, confiables, con influencia fuerte”, características que tienen las personas aliadas del proyecto que “son sensibles y todos están comprometidos con la causa”.

Como parte de la estrategia que han implementado desde sus inicios, han logrado el rescate de 34 niñas en Cancún, quienes fueron halladas en spas, hoteles, en la playa y en “catálogos”, y la detención de 21 personas, de acuerdo con las cifras mencionadas por Fernando Landeros.

VOCEROS

Uno de los pilares de este proyecto son los voceros por la libertad, quienes desde sus diversas plataformas ayudan a darle visibilidad a la lucha. Daniel Habif, Maky, Danna García, Verónica Sánchez, Alejandra Aguayo, Sofía Escobosa y Omar Chaparro son parte.

Por Fernanda Salinas

Fotos: JDS Agencia

MAAZ