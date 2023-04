Este es el lugar de la CDMX donde podrás ver capibaras

Los usuarios de TikTok tienen una nueva obsesión y son las capibaras, mismas que son populares por ser la especie de roedores más grandes del mundo y cuya actitud ha enamorado a millones de personas; la razón es que siempre están relajadas y pueden convivir con todo tipo de animales e incluso viajar sobre los cocodrilos. Aunque hay mucho para destacar de los también conocidos como chigüiros, una de las preguntas más frecuentes en redes sociales es dónde se pueden ver fuera de su hábitat natural.

Tanta ha sido la euforia y el amor hacia este roedor que ya hay videos virales en donde las personas pueden convivir con las capibaras, ya sea en una reserva o parque, o bien, en una cafetería como ocurre en Japón; sin embargo, algo que pocas personas saben es que no hay que cruzar fronteras para conocer a estos mamíferos. Así que no, no hay que viajar hasta el otro lado del mundo para vivir la experiencia que todos los usuarios de TikTok quieren, pues en la CDMX también hay algunos ejemplares.

Aquí puedes ver capibaras, ¡GRATIS!

La CDMX es uno de los destinos turísticos más reconocidos a nivel mundial y aunque sus calles, edificios emblemáticos y museos son algunos de los principales atractivos que tanto extranjeros como mexicanos quieren recorrer, hay un parque icónico y reconocido a nivel mundial que deberás visitar en las próximas semanas para ser testigo de lo bien que las capibaras se llevan con otras especies y por qué no, grabarlas con el famoso audio de TikTok en donde su nombre resuena una y otra vez.

Se trata del parque de Chapultepec que, entre sus múltiples atracciones, cuenta con el Zoológico Nacional y que desde 1924 recibe a millones de visitantes para disfrutar de cerca una larga lista de especies animales, entre ellos precisamente este mamífero viral de las redes sociales. La mejor parte es que se pueden apreciar en su estado natural y relajado que presumen muchos videos, así que si quieres vivir de cerca la experiencia te contamos todos los detalles.

Aunque las capibaras viven en zonas de sudamérica como Brasil, Uruguay, Venezuela, Colombia y Argentina, la CDMX permite verlas dentro del Zoológico de Chapultepec, específicamente en la zona de "Bosque tropical", pero a diferencia de otros lugares del mundo, la convivencia con esta especie es a través de los cristales del recinto, es decir, los visitantes no se pueden acercar a ellas ni mucho menos tocarlas.

Una capibara comiendo en el Zoológico de Chapultepec. (Foto: El Heraldo de México)

Lo anterior ocurre como medida de protección, al igual que con el resto de animales presentes en Chapultepec, además que las capibaras no se encuentran solas, ya que al ser las mejores amigas del mundo animal, en el espacio que tienen para ellas también conviven con otras especies como los changos. Durante la visita es común verlas junto a los monos y comiendo del mismo plato.

¿Cómo llegar y cuáles son los horarios del Zoológico de Chapultepec?

Si después de conocer que en la CDMX también hay capibaras y quieres ir a conocerlas, te compartimos todos los detalles que debes de saber para planear tu visita. No olvides que la entrada es gratuita y que además de la también conocida como Cabia, podrás ver de cerca una larga lista de animales entre los que destacan:

Águila real

Canguro rojo

Hiena moteada

Jirafa

Hipopótamo

Jaguar

Lemur

Panda gigante

Oso pardo

Tigre de bengala

Dirección: Chivatito s/n 1ª sección del Bosque de Chapultepec, Col. San Miguel Chapultepec

Cómo llegar: Estaciones del Metro Chapultepec y Auditorio, Ecobici y Av. Reforma a la altura del Museo de Antropología e Historia.

Horarios: De martes a domingo de 9:00 a 16:30 horas

