VIDEO: mucha disciplina, prácticas bajo el sol y con formación teórica, así es como se entrena a la policía en el peligroso municipio de Ecatepec

Ecatepec es un municipio situado en el estado de México, en el centro del país, con una población de más de 1.7 millones de personas, es el segundo municipio más poblado de México después de Iztapalapa en la Ciudad de México. El municipio está ubicado a unos 20 km al norte de la Ciudad de México y es conocido por diversas complicaciones sociales, entre ellas la inseguridad. El youtuber “Comandante Pioki” recientemente mostró cómo es que se capacita a la policía en esta localidad para intentar combatir ese problema.

Ecatepec es una ciudad con una larga historia, pero ha sido objeto de atención por su alta tasa de delincuencia y violencia. A pesar de los esfuerzos del gobierno local para combatir el crimen, el municipio aún es uno de los más peligrosos de México. También ha sido criticado por sus problemas de infraestructura y por la falta de servicios básicos, como el agua potable y el alcantarillado.

Se les enseñan tácticas para frenar disturbios. Foto: Captura / Comandate Pioki / YouTube.

VIDEO: proyectores rotos, candelabros tirados y paredes agrietadas, así luce por dentro el Cine la Ópera

VIDEO: inseguro, casi abandonado y con poca iluminación, así está "El Vigilante" de Ecatepec

Así es vivir en "Vochotepec", el intrincado barrio en los cerros de CDMX al que sólo pueden entrar los VW Sedán

¿Cómo se forman los uniformados en Ecatepec?

En el video, el youtuber “Comandante Pioki” enseñó cómo son las prácticas de protección a personas y manejo de armas, pero usan réplicas que pesan lo mismo que las verdaderas, para que se acostumbren. Algunas actividades son bajo el sol y los profesores son muy estrictos. También da cuenta que no usan equipos completos, pero sí uniformes que se asemejan a los que usan los elementos que ya están en las calles y que pesan entre 10 y 15 kilos.

También deben saber manejar armas. Foto: Captura / Comandate Pioki / YouTube.

También cómo se enseña a los oficiales a formar y cubrir espacios durante disturbios civiles. Además de cómo proteger a funcionarios, pero eso no es todo, ya que “Pioki” apuntó que se les instruye en verificar que la gente no porte armas o drogas y aunque muchos no lo crean, también aprenden de leyes y derechos.

Se les instruye en derechos y leyes. Foto: Captura / Comandate Pioki / YouTube.

Les enseñan a patrullar las calles

En el video se ve cómo también adquieren los conocimientos necesarios para enfrentarse a situaciones en la vía pública, esto incluye acciones de atención a personas lesionadas, así como para llenar reportes cuando hay cuerpos de personas fallecidas. También entrevistó al “jefe Carlos”, quien dirige la academia municipal, quien aseguró que intentan promover la disciplina entre los cadetes, al igual que la vocación y no sean “del montón”.

Esperan formar buenos elementos. Foto: Captura / Comandate Pioki / YouTube.

También se da un vistazo de cómo hacen sus prácticas profesionales de la mano de agentes ya recibidos, quienes les ayudan a obtener experiencia y no estén “en cero” cuando llegue su momento de dejar las aulas.

También tiene prácticas profesionales. Foto: Captura / Comandate Pioki / YouTube.

SIGUE LEYENDO...

Cine, parque acuático y cuatrimotos: al interior de la casa más ostentosa de Ecatepec

VIDEO: ventanas rotas, daños estructurales y en oscuridad, así luce el "edificio Canadá" casi abandonado en Insurgentes Sur

Lamentan el cierre definitivo del Pata Negra en la Condesa: ¿cómo eran las noches ahí?