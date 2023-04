¿La recuerdas? Así luce Therese Bailey, actriz que apareció en el video “Take on me” de A-ha

Para muchos, la década de los 80 fue excepcional en el sentido musical. Bandas como Culture Club, Pet Shop Boys, The Human League, Alphaville y A-ha, fueron algunas que marcaron tendencia y que a la fecha siguen sonando. Es el caso de la última, quien vio en "Take on me" su mayor éxito, mismo que no deja de ser reproducido en lugares como el Patrick Miller, en centro de la Ciudad de México.

La melodía, que vio la luz en el año de 1985 pertenece al álbum "Hunting High and Low" y fue para la agrupación noruega su catapulta a la popularidad. Como era de esperarse sus integrantes: Morten Harket (voz), Paul Waaktaar-Savoy (guitarra) y Magne Furuholmen (Teclados, Guitarra y Coros) y la disquera Warner Bros acordaron realizar un viodeclip para impulsarla en aquellos años.

Therese "Bunty" Bailey junto a A-ha (Foto: Especial)

Fue así como, manos a la obra, comenzaron las grabaciones del video, que a la fecha tiene más de mil millones de reproducciones en YouTube, desde que se publicó a principios del 2010. Destacó por la combinación con dibujos animados en blanco y negro, como si se tratara de dos dimensiones en las que interactúan los protagonistas. En este caso, la joven que acompaña al Harket llamó la atención por su belleza y desempeño: Therese "Bunty" Bailey.

¿Quién es Therese "Bunty" Bailey y cómo luce en la actualidad?

Therese "Bunty" Bailey es una bailarina, exmodelo y actriz británica cuya imagen se popularizó gracias a su aparición en los videos "Take on me" y "The sun always shines on TV". Por si fuera poco, se relacionó sentimentalmente con el vocalista Morten Harket; ambos se flecharon en las grabaciones.

Therese "Bunty" Bailey en su reencuentro Morten Harket (Foto: Especial)

Su desempeño ante las cámaras le ayudó a ganar algunos papeles en películas como "Gypsy Momma in Defunct". Por si fuera poco se dedicó a dar clases de baile para niños en Wraysbury y Datchet Village Hall. Se convirtió en madre de sus niños: Jake y Felix Bailey, quienes llegaron al mundo en 1996 y 1997, respectivamente.

Therese "Bunty" Bailey luce muy contenta en sus imágenes (Foto: IG @buntybailey)

Actualmente tiene 58 años de edad, está en vísperas de celebrar su cumpleaños (es del 26 de mayo) y vive en el condado de Berkshire, Inglaterra. Aunque tiene redes sociales, no se encuentra muy activa. No obstante, tiene algunas imágenes donde da cuenta que vive tranquila y feliz.

Therese "Bunty" Bailey no es muy activa en sus redes sociales (Foto: IG @buntybailey)

