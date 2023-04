Una trabajadora cuenta su terrorífica experiencia al asear una casa llena de cajas de pizza y botellas con orina

Una limpiadora de casas llamada Rayann McMullan reveló que lloró en repetidas ocasiones cuando tuvo que aceptar un trabajo para asear el departamento de un "adicto a la pizza" y que además tenía muchas botellas llenas de orina. La joven de 25 años contó que no se lo pensó dos veces cuando vio un mensaje en Facebook de un casero pidiendo que alguien sacara la basura que había dejado un inquilino en un piso de Manchester, pues creyó que sería un trabajo sencillo. Su historia rápidamente se volvió viral.

Incluso había botellas con orines por toda la casa. Foto: Especial.

Pero se quedó estupefacta al ver el estado en que se encontraba el piso de una sola cama en Droylsden, al este de Manchester. Más tarde mostró fotos de montones de cajas de pizza, bolsas de plástico, comida rancia y botellas con líquido que impedían ver el suelo. La tarea le llevó dos días completos, y solo deshacerse de las cajas le tomó cuatro horas.

El trabajo la “traumatizó”

La limpiadora reveló que tuvo que dejar hacer una pila de cajas porque había demasiadas para seguir bajando las escaleras. "Fue muy, muy duro. Había comida rancia por todas partes, y miles y miles de cajas de pizza. Eran como una especie de acumuladores. Había tantas que no podía embolsarlas todas", dijo Rayann, según recogió el diario Daily Star.

Le tomó horas sacar solo las cajas. Foto: Especial.

Explicó que cuando llegó a la parte del dormitorio, pensó que no podría hacerlo. "No paraba de mirarlo y de empezar, paraba y empezaba. No puedo decirte cuántas veces me puse a llorar porque no quería hacerlo. Ese trabajo me ha marcado", confesó la limpiadora.

Tal vez no vuelva a comer pizza

A pesar de la posibilidad de no volver a comer pizza nunca más, Rayann está encantada con los frutos de su trabajo, y ahora le llueven las ofertas de empleo de otras personas tras haber contado su experiencia. "La primera vez pensé que no iba a ser capaz de hacerlo, pero ahora que la he limpiado siento que puedo hacer mucho más", dijo Rayann.

No sabía cómo es que alguien podía vivir ahí. Foto: Especial.

"Estoy muy contenta con la transformación que he hecho, así que puedo darme una palmadita en la espalda por ello", concluyó. Los internautas aseguraron que esta historia demuestra la necesidad de mantener limpios nuestros hogares y entornos, para evitar situaciones extremas como la que tuvo que enfrentar Rayann.

