VIDEO | María León revela que padece de ansiedad desde hace 18 años, lo controla de ésta forma

Aunque ya había tocado el tema en otras ocasiones frente a varios medios comunicación, María León, explicó que desde hace 18 años sufre de ansiedad y aunque la ha tratado de diferentes maneras, simplemente no desaparece. Sin embargo, al ser una de las mujeres más talentosas, que consigue sus objetivos cuando se lo propone, reveló la manera en la que logra controlarla.

Aquellos que la siguen en sus redes sociales sabrán a la perfección que además de ser cantante, es bailarina y tiene un gusto particular por el ejercicio. En este caso, estas dos actividades son la "terapia" con la que sobrelleva el trastorno que se caracteriza por ser un sentimiento de miedo intenso, excesivo y continuo ante situaciones cotidianas.

"Tengo ansiedad desde que tengo 19 años. Yo voy a mi terapia, el ejercicio que hago, es parte también de mi terapia, la actividad física es muy importante porque químicamente se liberan endorfinas que te ayudan a tener un equilibrio en cuanto a lo que vives. Al final la ansiedad es un shoot de adrenalina que llega cuando no lo necesitas, entonces tu cuerpo no sabe bien qué hacer con él. Pero yo vivo mi vida con mucha plenitud", reveló María León para el programa de espectáculos Ventaneando.

Asimismo, la ex vocalista de Playa Limbo explico que cuando sufre episodios de ansiedad "siento como una sensación de irrealidad, siento como que entre que me voy a desmayar y no y entonces me sudan un poquito las manos, me tiemblan, me da un poquito de taquicardia", mencionó sobre una situación que atraviesan millones de personas en todo el mundo.

¿Cómo controla María León los episodios de ansiedad?

Cuando María León comienza a sufrir los episodios de ansiedad, ya cuenta con una serie de herramientas para poder hacerle frente hasta que se siente mejor. En su caso, aseguró que los métodos que le funcionan son: ejercicios de respiración, se coloca un hielo en la nuca o se toma pastillas con un componente llamad pasiflora (se suele usar para calmar el dolor, como sedante) que al ser naturales, no tienen reacciones secundarias, "te las pones abajo de la lengua y como que te relajan".

¿Qué es la ansiedad?

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la ansiedad es una respuesta a una amenaza desconocida y conflictiva que se manifiesta como un estado de agitación e inquietudes desagradables que producen pensamientos y sensaciones de alarma constantes. Aquellas personas que la padecen pueden tener problemas, pues sus actividades cotidianas se verán afectadas .

Sus síntomas son los siguientes:

Sudoración excesiva

Latidos rápidos del corazón

Respiración agitada

Sensación de falta de aire

Calambres o tensión muscular

¿Cómo se puede controlar?

En este caso la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se dio a la tarea de publicar una serie de estrategias para que las personas puedan sobrellevar los cuadros de ansiedad.

Informarse: El primer paso para recuperarse es saber qué les está pasando y darse cuenta de los síntomas.

El primer paso para recuperarse es saber qué les está pasando y darse cuenta de los síntomas. Reinterpretar el problema: Es necesario interpretar la amenaza de forma menos grave, ser realistas y no magnificar.

Es necesario interpretar la amenaza de forma menos grave, ser realistas y no magnificar. Desviar la atención: Las personas deben aprender a relajarse, a no centrar la atención todo el tiempo en el problema.

Las personas deben aprender a relajarse, a no centrar la atención todo el tiempo en el problema. Interpretar los problemas como un desafío: Concebir las dificultades como un desafío, en vez de como una amenaza.

Concebir las dificultades como un desafío, en vez de como una amenaza. Relajación: Aplicar técnicas de relajación muscular progresiva, respiración, imaginación, entre otros. Cuando se entrenan estas habilidades, los problemas empiezan a resolverse.

