VIDEO | La dolorosa forma en la que la esposa de Julián Figueroa tuvo que revelarle a su hijo José Julián la muerte de su padre

El pasado domingo 9 de abril la vida de la familia de Maribel Guardia cambió para siempre, pues fue el día en que se dio a conocer la muerte de su hijo Julián Figueroa. Aunque en primer lugar no se ofrecieron muchos detalles y brotaron especulaciones al respecto, un día después la costarricense desplegó un comunicado donde aseguró que lo encontraron en una recámara y aunque se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia para ayudarlo, esto fue en vano ya falleció a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

Poco después se dio a conocer quién fue la persona que lo encontró aún con vida, pero inconsciente en el cuarto y se llevó el primer impacto: su esposa Imelda Garza-Tuñón, con quien estuvo casado desde el año 2017. En ese momento la actriz se encontraba trabajando en la obra de teatro que protagoniza, "Lagunilla, mi barrio", y fue hasta después que le avisaron; sin embargo, aún había alguien muy importante al que le tenían que dar la lamentable noticia, su pequeño hijo José Julián.

La encargada de platicar con el niño fue la misma Ime, quien tuvo que aguantarse para poder transmitirle las palabras correctas para que lo entendiera sin causarle tanto dolor. Esto lo platicó en entrevista para el programa "De Primera Mano", donde ofreció detalles de la última vez que vio a su esposo Julián Figueroa.

¿Cómo recibió la noticia el hijo de Julián Figueroa?

Durante su charla con la periodista de espectáculos Addis Tuñón, Imelda Garza-Tuñón le reveló que ella fue la encargada de comunicarle a su hijo José Julián la muerte de su padre Julián Figueroa. Como es natural, este tipo de acciones no son sencillas y menos cuando el menor tiene 5 años de edad.

"Yo le tuve que dar la noticia a José Julián, sí. No se la di ese día, se la di el lunes en la noche. Todo el lunes la mandé a casa de unas amiguitas. El papá de éstas niñas me apoyó mucho, me dijo: 'sabes qué, me lo voy a llevar, que esté todo el día jugando con sus amiguitas y te lo regreso en la noche'", relató la viuda del cantante y actor.

"Cuando me lo regresa en la noche me senté en la cama con él y le dije 'oye mi amor puedo platicar contigo' y me dice '¿de qué mami?'. A ver mi amor, vamos a ponerle pausa a la televisión y te tengo que decir algo. Y ya me acerqué a él y le dije 'mi amorcito tu papi murió' y se puso a llorar y después de que lloro tantito me dice 'mami, es que lo voy a extrañar mucho y ya le dije sí, mi amor yo sé, pero él está en el cielo cuidándote y él está en tu corazón y él no no te quiere ver triste y lo que menos querría en la vida es ver sufrir a su hijo", reveló Imelda Garza-Tuñón con evidente tristeza.

