Luna Llena en Virgo: así será la suerte de los signos del zodiaco este 7 de marzo

Estamos bajo el influjo de la última Luna Llena del invierno, que tiene lugar el martes 7 de marzo en el signo de Virgo. Tendremos una gran capacidad para analizar las circunstancias con realismo y aprovechar las oportunidades que surjan, pues esto traerá muchos cambios y afectará a todos los signos del zodiaco como cada 28 días se puede estar sintiendo lo típico antes de un plenilunio: cansancio, hinchazón y sensibilidad, pero esta vez hay más efectos, pues es el momento en que la Luna y el Sol están en lados opuestos; durante la Luna Llena nos hacemos conscientes de algo que no estábamos consciente, son cosas y hábitos que hacemos de menara regular y no estamos claros de los efectos que en realidad tienen en el día a día.

Un ejemplo es cuando no te das cuenta que estás picando alimentos durante todo el día, entonces en algún momento descubres que te sientes pesado y estás ganando peso, esta Luna Llena en Virgo nos dejará ver esos aspectos de la vida que hacemos sin consciencia, pues la Luna toma luz del Sol para dejarnos ver eso que necesitamos cambiar para beneficio propio, se trata de hacernos muy conscientes de esos cambios.

Esta Luna Llena nos permitirá hacernos consciente de lo que hacemos mal. Foto: Pixabay

Horóscopos de Luna Llena en Virgo el 7 de marzo

La astróloga española Esperanza Gracia nos da las mejores predicciones los horóscopos para esta Luna Llena en Virgo, la última del invierno y nos dice que para tener suerte esta semana del 6 al 10 de marzo debemos usar el color amarillo para estar desafiantes ante los retos que nos presenta la vida. Nos explica que el amarillo simboliza riqueza, poder, alegría, optimismo, pero hay que estar atentos, pues es un color que también se asocia con energías negativas al ser un color muy visible que te hace notar de inmediato, pero bajo el influjo de la última Luna Llena nos ayudará a actuar de manera racional esta semana.

Aries

Es posible que te esté preocupando algún asunto que no terminas de resolver, pero puede tener un final feliz e inesperado. Es el momento de cerrar ciclos y abrirte a lo nuevo. La última Luna Llena del invierno puede traerte algún logro profesional.

Tauro

Pueden surgir tensiones motivadas por envidias o celos, pero no te vas a dejar arrastrar por las emociones y actuarás con cautela. Esta Luna Llena es especialmente favorable para el amor. Si has sufrido un desengaño te recuperarás pronto y emprenderás un nuevo camino.

Géminis

Aunque puede que tengas que asumir responsabilidades que supongan una dura carga para ti, con #Marte en tu signo no te faltará energía para salir triunfador. La Luna Llena favorece el ámbito familiar y te ayuda a suavizar el ambiente y a calmar los ánimos.

Cáncer

Cualquier proyecto o relación que inicies estos días va a recibir los buenos influjos de las estrellas, y con esa maravillosa intuición que tienes no vas a dejar que nada se te escape. La última Luna Llena del invierno puede traerte un viaje muy positivo.

Leo

Puede surgir un enfrentamiento con tu pareja o con alguien que quieres, pero vas a ser cauto con tus palabras para no empeorar las cosas y recuperar la complicidad. La Luna Llena puede traerte un dinero con el que no contabas y mejorar tu situación laboral.

Virgo

Tú sabes que cuando te propones algo tu fuerza interior te anima a luchar y a no rendirte, y además con la Luna Llena en tu signo, el día 7, te vas a sentir fortalecido y nada se te resistirá. Buen momento para vivir con intensidad los sentimientos y recuperar afectos.

Libra

La última Luna Llena del invierno te anima a mirar en tu interior para reflexionar y librarte de ataduras que no te dejan centrarte en ti. Es una buena oportunidad para despertar y reorientar tu vida. Abrirte a nuevas personas y actividades te alejará de la monotonía.

Escorpio

La energía astral te protege y es un buen momento para estrenar una relación, emprender un proyecto o iniciar algo nuevo. La última Luna Llena del invierno puede traerte nuevos amigos o ayudarte a recuperar alguno que se alejó. El 11 y 12 son tus días mágicos.

Sagitario

Vas a tener ideas geniales y mucho ingenio para resolver cualquier asunto o situación. Atento, que vienen cambios a tu vida que te van a hacer muy feliz. Con el apoyo de la última Luna Llena del invierno puedes hacer realidad algo que te hace ilusión.

Capricornio

Algún problema sin resolver te tiene preocupado… Date un compás de espera y mientras tanto céntrate en las novedades que pueden llegar y que aligerarán tus preocupaciones. La Luna Llena puede traerte un viaje muy provechoso que te haga ver la vida de otra manera.

Acuario

Vas a tener chispa, empuje, entusiasmo…, y es un buen momento para consolidar relaciones de pareja y disfrutar de ellas. La última Luna Llena del invierno te transmite una energía regeneradora, de cambio, y puedes volver a retomar algo que interrumpiste en el pasado.

Piscis

Muchas felicidades. Con el Sol y Mercurio en tu signo, confía en tu buena estrella y verás cómo se van resolviendo todos tus asuntos. Mañana ingresa en tu signo Saturno, exigiéndote mucha disciplina y esfuerzo para que nada te aleje de tus objetivos.

Dos aspectos clave de la Luna Llena en Virgo

El efecto de la Luna Llena en Virgo se sentirá del 7 al 21 de marzo, será un periodo de crear mucha consciencia, de poner límites y redirección la energía diaria para lograr las metas que queremos, esto puede resultar caótico para algunos signos del zodiaco, pues es "ver lo que normalmente no vemos", explica la astróloga venezolana Mia Astral.

Esta Luna Llena será un periodo de reflexión. Foto: Pixabay

Dos factores claves que debemos tomar en cuenta esta temporada de Luna Llena en Virgo son:

Termina un ciclo que empezó al final de agosto en la zona Virgo de tu carta. Ubica el grado 17 de Virgo en tu carta natal, toma en cuenta los temas de esa casa y pregúntate qué está llegando a un cierre o pide un cambio. Hacerte consiente de eso te ayuda a ver el trabajo que has hecho, lo que has sembrado y cultivado, darte cuenta de tu crecimiento.



El mismo día de la Luna Llena en Virgo -no una hora después- Saturno entra en Piscis, el signo opuesto. De alguna manera estos dos eventos al mismo tiempo indican cómo el final de una era, el final de una actitud “sin límites” que tienes. Pregúntate: ¿en cuál área o tema en mi vida no se poner límites y eso afecta mi salud, mi tiempo, mis metas, mi autoestima, mi respeto por mí mismo?

Mia Astral explica que responder esta pregunta nos ayudará a entender de manera más clara lo que viene con la Luna Llena en Virgo y nos invita a aprovechar que estás entendiendo lo más importante de esta Luna llena y una de las lecciones de marzo que se quedará con nosotros toda la vida.

