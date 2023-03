Una modelo gastó más de 1 mdp en cirugías estéticas para ser una "Barbie" y casi muere, pero va por más

La modelo de Instagram Nel Peralta, de 35 años, ha gastado más de un millón de pesos en cirugías estéticas para "convertirse en una muñeca Barbie". A pesar de que ha tenido complicaciones en el pasado, no planea dejar de someterse a procedimientos quirúrgicos en el futuro. La influencer afirma que su deseo se remonta a su adolescencia, cuando comenzó a usar una faja reductora para reducir su cintura.

Nel se ha hecho rellenos de labios, rellenos faciales, Botox, operaciones de pecho, un lifting de glúteos brasileño (BBL), liposucción, estiramientos de piel del cuello, congelación de grasa, drenaje linfático y tratamientos faciales, entre otros procedimientos.

A medida que crecía, optaba por cambios más permanentes y se sometió a su primera cirugía a los 22 años. Sin embargo, años después, sufrió una experiencia traumática después de una operación que le dejó cicatrices.

Y es que su cirujano inicial le dijo a Nel que no debía ponerse el busto demasiado grande a la primera porque con el tiempo se le caerían, pero a ella no le importó. "A finales de los veinte, me di cuenta de que empezaban a caerse. Fui al médico y me hicieron un lifting, pero a los pocos días me empezaron a salir cicatrices… Era tan desagradable. Eso me llevó realmente a la depresión... los dos años más duros de mi vida", contó, según recogió el diario Daily Star.

La infección de las heridas pudo costarle la vida a Nel, pero la experiencia no le ha disuadido de operarse. Espera someterse pronto a una cuarta ronda de liposucción, así como a otra BBL para exagerar aún más su figura de reloj de arena.

La Clínica Mayo sostiene que todas las cirugías, incluidos los procedimientos estéticos, conllevan riesgos. Personas con un índice de masa corporal alto (obesidad), diabetes o fumadores están en mayor riesgo de complicaciones, como coágulos sanguíneos o cicatrización deficiente.

Entre las posibles complicaciones se encuentran problemas relacionados con la anestesia, infección en el sitio de la incisión, acumulación de líquido debajo de la piel, sangrado, cicatrices anormales, separación de la herida quirúrgica y entumecimiento y hormigueo debido a lesiones nerviosas.

