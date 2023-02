Una influencer gasta una fortuna para agrandar sus curvas y la critican: "es pura envidia", responde

Una modelo e influencer gastó cerca de 1 millón de pesos para operarse y agrandar sus curvas, pero aunque recibió muchas críticas al respecto, ella sostiene que gana cerca de 2 millones mensuales gracias a la creación y venta de contenido en Internet. Se trata de Meagan Starke, quien se ha sometido a una abdominoplastia, una liposucción y un lifting brasileño de glúteos.

Pero a pesar de obtener muy buenos ingresos, el cambio de aspecto ha tenido su lado negativo. Desde que pasó por el quirófano, esta mujer de 31 años afirma que está "demasiado buena" y todos los días recibe comentarios de envidia.

Los acusa de envidiosos

“La gente no puede con mis curvas y muchos comentan que mi cuerpo es 'asqueroso' o que es 'demasiado grande', pero sólo están celosos… Intento que los comentarios no me afecten, pero cuando tengo una mala semana, sí que pueden", aseguró en una entrevista, según recogió el diario Daily Star.

Sin embargo, Meagan no se arrepiente de nada, ya que antes estaba acomplejada por su cuerpo. La madre de dos hijos explicó: "Las operaciones me han dado la forma que siempre había querido".

Cumplió un deseo que tenía

"Estoy obsesionada con las curvas y he querido tener un vientre plano desde muy joven… Antes de operarme ya tenía curvas, pero me las realcé aún más para adaptarlas al aspecto que quería”, detalló.

Pese a que está contenta, sostuvo que todo el proceso afectó mucho su la salud mental: “La abdominoplastia hace que la grasa se vaya a otros sitios y que aumentes de peso en otras zonas. Durante un tiempo, sufrí una dismorfia corporal aún mayor y no dejaba de pensar en mí misma”, agregó.

Y es que no dejaba de pensar que necesitaba operarse de nueva cuenta, sin embargo, ahora está a gusto en todos los aspectos, como psicológico como económico. "Aunque yo me operé, no creo que sea para todo el mundo y quiero que la gente se quiera tal y como es”, concluyó.

