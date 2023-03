Selene Cortés, jugadora del Pachuca, denuncia acoso en redes sociales

Sin temor a nada, la jugadora de futbol Selene Cortés hizo público los mensajes de acoso sexual que está recibiendo desde las redes sociales. Esto ocurre poco después de que hiciera lo mismo la militante del América, Scarlett Camberos, quien le dijo adiós a los azulcremas para buscar oportunidades y tener una recuperación psicológica y emocional.

Desde su cuenta de Twitter, la defensa del Club Pachuca Femenil, expuso los comentarios que le llegaron de la cuenta angelpuentee01_: "Cosas que para algunas personas son 'normales' porque somos figuras públicas. No son normales, no esperemos a que esto se vuelva 'normal' o esperemos que pase algo para atrevernos a actuar", escribió la atleta.

La persona detrás de los hechos le hizo llegar comentarios obscenos, donde incluso la amenaza con abusar sexualmente de ella, con captura de pantalla de sus fotografías de Instagram donde se le puede ver de vacaciones en la Grutas de Tolantongo, en el estado de Hidalgo. Desde sus historias lanzó un comunicado donde lamentó la situación que están atravesando las jugadoras en las plataformas sociales.

Mensajes de acoso en contra de Selene Cortés (Foto: TW @selenecortesv)

¿Qué dijo Selene Cortés tras recibir los mensajes de acoso?

Serena y sin caer en pánico, Selene Cortés hizo su denuncia a través de las redes sociales, aunque se desconoce si su equipo está al tanto del tema, pues no han emitido ningún comunicado al respecto. Sin embargo, ella se dio a la tarea de manifestar su postura por la situación que está atravesando junto con muchas de sus compañeras.

Selene Cortés publicó los mensajes de acoso también en sus historias de Instagram (Foto: captura de pantalla)

"He leído mucho sobre lo que está pasando con el acoso hacia las jugadoras en redes sociales. No, no es normal. Qué tristeza que la justicia de este país sea tan mediocre, donde cualquier persona tiene derecho a acosarte, a perseguirte. Donde tienen que esperar a que pase algo para poder actuar. Mi apoyo total hacia las jugadoras que vivimos con el miedo de que al deporte que amamos y nos dedicamos algún día no nos respalde", se puede leer en la misiva lanzada en sus historias de Instagram.

Asimismo, aseguró que la denuncia no es suficiente ya que "existen tantos casos de acoso y de violaciones que quedan impunes". Ante este panorama, que señaló de injusto, dijo que las víctimas terminan frustradas por lo que pidió más consciencia. Al final de su desplegado manifestó que ha tenido que guardar silencio por miedo a ser señalada y que la "vean diferente. Estoy cansada de que los acosadores y violadores queden impunes", finalizó la militante de Pachuca Femenil.

Selene Cortés guardó silencio por miedo (Foto: captura de pantalla)

