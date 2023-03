4 looks con los que Majo Aguilar demuestra que la ropa negra se usa en cualquier estación del año

Majo Aguilar no sólo da de qué hablar cuando saca algún nuevo sencillo, también las fotografías en sus redes sociales son motivo de charla entre los fanáticos y ahora también entre algunos seguidores de la moda y tendencias, ya que la “ranchera galáctica” demuestra que cualquier estación del año es buena para llevar color negro.

Aunque la artista es fiel a colores vibrantes y brillos, el negro es uno de los tonos que más porta cuando de vestir se trata y aunque suele utilizarse mayormente en invierno u otoño, Majo demuestra que, en primavera y verano, también se lleva bien con tops, faldas y vestidos que ayudan a mitigar el calor.

Pero sin duda lo que más disfruta usar ya sea en el escenario o en su vida diaria son botas vaqueras, sombreros, lentejuelas y algunas blusas cortas que estilizan su silueta y con las que además se siente cómoda para llevar a cabo cualquier actividad, asistir a fiestas, salir a comer o pasear con su novio Gil Cerezo.

Primavera

Invierno

Otoño

Verano

La carrera de Majo Aguilar

En lo que respecta a su carrera musical, Majo Aguilar se prepara para su primer evento en el Lunario del Auditorio Nacional, lugar en el que se presentará el próximo 20 de abril junto a sus mariachis para cantarle a la gente los temas de los discos “Mi herencia, mi sangre” que lanzó en 2021 y de la producción “Se canta con el corazón” que realizó en 2022.

A Majo Aguilar el éxito le ha sonreído, pero esto no es casualidad ya que ha trabajado mucho para lograr el lugar que ahora presume y también que sus proyectos sean reconocidos a nivel internacional en ceremonias como Premios lo Nuestro o los Latin Grammy en los que ha estado nominada.

El público de Majo Aguilar también está constantemente apoyando a la chica, además siempre que tienen oportunidad la halagan y le escriben algunos piropos en sus redes sociales, entre lo que más le dicen es que tiene un gran parecido vocal con sus abuelos Flor Silvestre y Antonio Aguilar, ídolos de la cultura mexicana.

Pero las críticas no pueden faltar, hay quienes también cuestionan su carrera y le preguntan constantemente cuándo llevará a cabo alguna colaboración con su prima Ángela Aguilar, a lo que ella contesta que todavía no es momento, pero no descarta la posibilidad de en un futuro llevar a cabo algo y complacer a quien lo pide.

