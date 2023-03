La escalofriante historia detrás de "Vamos a la playa", canción que causó sensación en las discotecas de los 80

En vísperas de Semana Santa las personas ya planearon sus vacaciones siendo la playa uno de los destinos más recurrentes debido a que es de los lugares naturales donde pueden lucir sus mejores trajes de baño y se pueden dar un buen chapuzón en el mar. Asimismo, la música es esencial para pasarla de maravilla y aunque en la actualidad existen infinidad de canciones que amenizan el momento hay una que se convirtió en todo un himno en la década de los 80.

Se trata de "Vamos a la playa" del duo italiano conocido como Righeira y que la estrenaron en 1983. La obra compuesta por Stefano Righi y Carmelo La Bionda se convirtió en todo un éxito a lo largo y ancho de Europa. Los sonidos alegres y la invitación a salir de la ciudad la hicieron fácil de digerir, pero no todo es lo que parece, pues en su letra describe un escenario postapocalíptico que ha tenido a la humanidad en vilo desde que el hombre creó las bombas de destrucción masiva.

La melodía fue grabada en Argentina meses antes de su lanzamiento en versión original. De igual manera fue interpretada por otras agrupaciones como The Miamis o Los Joao. En el videoclip se puede ver a los artistas bailando y cantándole a lo que parece ser un walkie talkie ajustado a su muñeca como un reloj mientras algunas personas se preparan con sus trajes de baño y los clásicos salvavidas de plástico.

¿Cuál es el significado de la canción "Vamos a la playa"?

Aunque la canción es algo vieja y ya no suena en ningún lado, maneja un tema muy presente: un posible ataque nuclear de parte de alguna nación poderosa. En este caso, al crearse en los 80 se ubica aún dentro del periodo de la Guerra Fría cuyo periodo comprende de 1947 a 1991. Entonces la humanidad temió por el alcance destructivo de Estados Unidos o de la disuelta Unión Soviética.

"Vamos a la playa, la bomba estalló

Las radiaciones tuestan y matizan de azul"

Aunque esa amenaza quedó en los libros de historia en la actualidad se vive algo muy similar teniendo como protagonistas a Rusia y Corea del Norte, el primero por el conflicto bélico que sostiene con Ucrania, mientras que el segundo por las supuestas amenazas que recibe de parte de Estados Unidos. Tan solo la nación asiática llevó a cabo varios ejercicios militares que culminaron con la simulación de un "contraataque nuclear".

Corea del Norte ha generado tensión mundial con sus ejercicios militares (Foto: AP)

"Vamos a la playa, todos con sombrero

El viento radiactivo, despeina los cabellos

Vamos a la playa, oh oh oh oh

Vamos a la playa, oh oh

Vamos a la playa, al fin el mar es limpio

No más peces hediondos

Sino agua fluorescente"

