What a Woman mostró un espacio de inspiración para todas las mujeres en la CDMX

El pasado 4 y 5 de marzo se llevó a cabo en la Ciudad de México un evento para celebrar e inspirar, un espacio para que todas podamos soñar, a través de conferencias, workshops, un marketplace y como cierre un emotivo concierto, en donde grandes mujeres se dieron cita para compartir con los asistentes sobre diversos temas –como salud, belleza, amor propio y más–, entre ellas estuvo la escritora María Milo quien habló de la importancia de la poesía para las mujeres.

María enfatizó el poder que tienen las palabras, pues a través de ellas se pueden logran grandes cosas, además de la innegable fuerza de conexión y empatía que existe a través de la poesía.

María Milo habló sobre la importancia de la poesía

Asimismo, nos compartió experiencias personales a través de las cuales ha forjado su camino y encontrado su voz para inspirar a otras a seguir sus sueños. Acompañada de música por Pauline Foray, también fue un espacio para poder escuchar un poco de su poesía que sin duda hizo vibrar y sentir a todos los presentes.

"A mí la poesía me ha permitido ponerle palabras a cosas que no se pueden nombrar. Y esto es algo muy importante porque lo que no se nombra no existe, por lo tanto, dependiendo de la situación, no puede trascender, no se puede cambiar, no se puede aceptar o visibilizar", fue otro fragmento dentro de su charla que nos invitó a la reflexión.