Mauricio Ochmann y Paulina Burrola: Entre el amor ideal y el enamoramiento de pareja

La pareja vive un gran momento, pues han demostrado que su amor es más fuerte que todo y continúan creciendo juntos. “Yo creo que los dos hemos evolucionado en cuanto a las necesidades del otro, el irnos complementando. La verdad es que ha sido muy bonito porque hemos vivido esta relación desde cero presión y cero estrés, vamos fluyendo. Para mí ha sido una relación muy bonita, muy libre. Disfrutarnos e irnos conociendo, de repente hablamos de todo, de miedos e inseguridades, de cosas que nos van moviendo y ahí nos vamos acoplando”, comentó Mauricio sobre este tiempo que llevan juntos.

“Nos hemos complementado, enseñándonos uno al otro a trabajar en uno mismo, de crecer, pero respetando la individualidad de cada uno. Apoyarnos en nuestros sueños, respetando siempre nuestros espacios y profesiones, e impulsándonos”, agregó Paulina.

Al cuestionar al actor sobre qué es lo que más le gusta de Pau, nos confesó: “La verdad es que me gusta todo. Es una mujer llena de cualidades. Me encanta su dulzura, su nobleza, su entrega. La admiro en esta parte de que está creciendo individualmente como ser humano, no le da miedo enfrentar y confrontar ciertas emociones que de repente les sacamos la vuelta. Ha sido bien bonito que juntos hemos ido enfrentando y confrontando ciertas situaciones, tanto como pareja como individualmente. Y bueno, físicamente me parece hermosísima también. Me gusta mucho seguirla conociendo, porque uno nunca termina de conocerse”.

Y al preguntarle a Pau lo que más ama de Mauricio, nos dijo: “Su sinceridad. Es una persona tan honesta. He aprendido mucho de eso. Su forma de dar amor es muy verdadera, sabes que todo lo que él da es real, nunca es nada más por el hábito. Siempre está buscando formas de mostrarte amor”.

Una relación nunca es algo sencillo, y menos si está en medio del ojo público. El lidiar con comentarios es algo en lo que han trabajado para que no afecte su relación.

“El otro día lo estábamos platicando. Me acuerdo que ya llevábamos un par de meses saliendo y ya éramos novios, pero no lo habíamos hecho público, lo teníamos más para nosotros. Y recuerdo que nos agarraron en el aeropuerto porque nos íbamos de vacaciones a Los Cabos. Le dije (a Paulina), ‘bueno, ya nos vieron, esto va a salir pronto. ¿Qué hacemos? ¿Que lo saquen los medios o ya lo decimos nosotros?’. Platicamos y los dos estuvimos de acuerdo en sacarlo nosotros primero. Le dije, ‘¿estás lista? Porque se viene un poquito de movimiento’. Y ha sido muy bonito porque siempre nos hemos comunicado todo. Creo que a lo mejor para Pau al principio fue un poquito como demasiado, pero siento que lo ha sabido aterrizar y enfrentarlo muy bien”.

Paulina por su parte nos mencionó que sí ha sido difícil, pero al lado de Mauricio ha aprendido a enfrentarlo.

“En mi caso yo no tenía esa experiencia, fui aprendiendo. Pero tuve un súper maestro, Mauricio lo maneja muy bien. Siempre ha tenido un balance en los medios a lo largo de su carrera, muy respetable, donde sabe poner ciertos límites. Los medios lo respetan muchísimo y creo que eso lo fui tomando de él de manera que fuimos logrando generar ese respeto”, aunque comentó esto en medida de lo posible, pues sabe que como figura pública no todos van a quererte, “pero eso ya depende de tu juicio y de tu estabilidad emocional personal, de saber lidiar con comentarios. Creo que ha sido hasta terapéutico aprender eso, a cualquier persona nos ayuda saber lidiar con comentarios negativos y positivos. Hoy ya tenemos más estabilidad y más fuerza como compañeros en eso”.

A lo que Mauricio añadió: “Hay mucha gente que te va a querer, mucha que no y mucha que va a opinar. Y a veces opinan no desde lo que tú eres, sino desde lo que ellos traen. Entonces tomártelo personal nunca es la mejor vía. La realidad y lo que vivimos nosotros es lo que importa. Al final quién eres o quiénes somos nosotros como pareja, independientemente de lo que opinen, eso es lo que te mantiene sólido”.

Ambos tienen una carrera, proyectos y sueños que logran balancear para apoyarse siempre y continuar con su éxito profesional. Paulina nos dijo que el secreto ha sido el tener mucho compromiso entre ellos, “cuando planeamos algo, se hace. Eso hace que realmente tanto su agenda como la mía fluyan”.

¿Cuál es su cita ideal?

Paulina:

“En la playa. Amamos comer y platicar de todo, de la vida, de nuestros sentimientos".

Mauricio:

“Esas pláticas son muy bonitas, me ha permitido conocerla y ahí el vínculo se fortalece”.

¿Se acuerdan del look que usaron para su primera cita?

Paulina:

“Sí, tú (Mauricio) traías una playera blanca con una chamarra de cuero negra”.

Mauricio:

“Y tú (Paulina) traías un vestidito gris con una chamarra de piel negra”.

MIX & MATCH

Te compartimos algunas ideas para inspirar tu look este día de San Valentín.

TEXTURAS

Pueden jugar con encajes, terciopelo y detalles en su look para armonizar. También se pueden basar en una paleta de color como vemos en Mauricio y Paulina con tonos blanco, azul y dorado.

Colores

Algo que seguramente será muy fácil es combinar colores. Pueden elegir dos tonos como el rojo y el negro y llevarlos a su estilo. Amamos un complemento en metálico.

Prendas iguales

Busquen una sudadera, suéter o playera igual. Cada uno puede darle su estilo con un pantalón o falda, como Mauricio y Paulina, que complemente el atuendo y le de un toque único.

CRÉDITOS ROPA:

Mauricio: Total look, Hugo Boss/Joyería, Bulgari Paulina: Suéter, shorts y bolso, Longchamp/Joyería, Bulgari/Zapatos, Hugo Boss

Total look, Dior

Total look: Fendi/Joyería: Bulgari

Por Ailedd Menduet

Fotos: Diego Fierce para Bloom Estudio / Asistente de Iluminación: Jankiel Ruiz / Locación: Hotel Andaz Mexico City Condesa / Grooming Mauricio: Diego Muro para American Crew / Maquillaje y peinado Paulina: Vicktor Rangel para Hot Tools y Oriflame/Styling: Ailedd Menduet

MAAZ