Sami, hija de Charlie Sheen, se vuelve tendencia en Instagram por sus fotos en Hawai

Sami Sheen, de 18 años hija de Denise Richards y Charlie Sheen, ha dado de qué hablar desde que el año pasado anunció que se crearía una cuenta de OnlyFans, ahora, se volvió tendencia luego de presumir en redes sociales sus vacaciones por Hawai, como era de esperarse, sus más de 122 mil seguidores rápidamente viralizaron la publicación y la llenaron de halagos.

Le llovieron halagos. Foto: @samisheen.

La joven se unió a la plataforma, usada principalmente para el entretenimiento para adultos, en junio de 2022. Por su edad causó mucha polémica, ya que si subió postales en topless; su padre aseguró que no estaba de acuerdo con su decisión, pero mencionó que no podía impedirle seguir adelante.

Posó en bañador

La chica subió dos publicaciones a Instagram con bañadores, en la primera se le ve con un traje de baño morado brillante frente a una posa de agua en medio de la naturaleza, las siguientes fueron en bikini negro con la playa y el atardecer a sus espaldas. Se sabe que estuvo en Honolulu.

También disfrutó de la playa. Foto: @samisheen.

Su madre la apoya

Denise la apoya muchísimo e incluso se creó una cuenta como su hija; hace unos meses, Sami dijo que le iba "muy bien". Charlie, de 57 años, culpó a su ex esposa Denise por la decisión de Sami. "Ahora tiene 18 años y vive con su madre. Esto no ocurrió bajo mi techo. No lo apruebo, pero como no puedo evitarlo, la insté a que mantuviera la clase, fuera creativa y no sacrificara su integridad", mencionó.

Ha causado polémica. Foto: @samisheen.

Denise contraatacó y dijo: "Sami tiene 18 años, y esta decisión no se basó en la casa de quién vive. Todo lo que puedo hacer como madre es guiarla y confiar en su juicio, pero ella toma sus propias decisiones."

