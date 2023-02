Medio Metro anda en otro nivel, se codea con Andrea Legarreta y así lo presume

José Eduardo Rodríguez, conocido como “el Medio Metro original”, dio de hablar de nueva cuenta, pues se sumó al “tren” de la ruptura de Andrea Legarreta y Erik Rubín, pues en sus redes sociales subió una postal en la que sale con la conductora, la cual tomó cuando estuvo en el programa Hoy y puso una descripción que generó debate y burlas, pues muchos consideraron que "le tiró la onda".

Se ha vuelto un personaje polémico. Foto: @MedioMetro_Ofi.

El bailarín puso “Será prudente…” y “Yo dibujo sonrisas dónde otros dejaron lágrimas. Algo bien”, por lo que algunos especularon que se refería a que intentará ligarse a Andrea, a quien la conoció el pasado 21 de febrero, pero obviamente todo fue en tono de broma. Como era de esperarse, la publicación rápidamente se volvió viral.

¿Coqueteó con Andrea Legarreta?

En la caja de comentarios no faltaron las bromas, pues comenzaron a decirle cosas como: “ah, medio chapulín” y “se sabe que eres malo”. Lalo también conoció a Arath de la Torre y Raúl Araiza, con este último incluso sacó sus mejores pasos en un reto.

Y es que la frase que usó al compartir la fotografía dejó muchos comentarios en redes sociales, donde se especuló que el bailarín y también cantante de rap había coqueteado con la famosa conductora de la televisión mexicana, pues dijo: “será prudente…” y “Yo dibujo sonrisas dónde otros dejaron lágrimas. Algo bien”, por lo que no faltaron comentarios en torno a lo feliz que se le vio junto a la estrella de Hoy.

La realidad es que el integrante de Sonido Pirata sólo se subió al mame de la separación que Legarreta anunció, pues fue sorpresa para todos que ella y Erik Rubín anunciaran que se separarían.

Estuvieron juntos en Hoy, el pasado 21 de febrero. Foto: @MedioMetro_Ofi.

Recientemente, José registró como marca el nombre de su personaje, con lo cual puso en aprietos a “Sonido Pirata”, quien no podrá usar más el “ahh, medio metro”. Meses atrás ambos eran muy amigos y su dupla se volvió muy famosa, ahora están enemistados e incluso hay un nuevo “Medio Metro”.

¿Qué pasó con Andrea y Erik?

El pasado 22 de febrero, Andrea Legarreta lanzó un comunicado que publicó en sus redes sociales en donde compartió que estaba separada de Erik Rubín. De acuerdo con esa información, la conductora de Hoy y el ex Timbiriche la pareja ya tiene más de 5 meses separados, sin embargo, fue hasta este 22 de febrero que decidieron hacer público que ya no están juntos.

Ayer, con lágrimas en los ojos Andrea aseguró que no existe nada “turbio” y que sólo es la transformación del amor tras casi 23 años de matrimonio. “No es un pleito, no existe nada malo, no existe nada turbio, la única razón es la transformación del amor de pareja, estoy segura que muchos saben que esto sucede”, dijo Andrea Legarreta

