Diego Boneta y su mundo entre películas, tequilas y ser su mejor versión de hombre

Sin duda, el artista es inquieto y multifacético, pues estrena una nueva película, At Midnight, de su casa productora Three Amigos, al mismo tiempo que incursiona en el mundo del tequila con el lanzamiento de su propio destilado. En una plática con Diego para Panorama, nos contó cómo es que nace su curiosidad por ir más allá de la pantalla y emprender en distintos ámbitos.

“Con la casa productora, yo diría que todo fue a raíz de haber producido la serie de Luis Miguel. Yo siempre, desde que trabajé con Tom Cruise en Rock of Ages, al ver como él estaba haciendo postproducción en una película mientras filmaba y hacía preproducción en otra, decía, ‘híjole, eso es lo que algún día me encantaría poder tener’. Me inspiró mucho a empezar a producir. Después también Michel Franco me invitó a producir Nuevo Orden, película que ganó el León de Plata en el Festival de Venecia, lo cual fue una locura. Y ahí armé Three Amigos con mi manager Josh Glick y mi hermana (Natalia Boneta), esto fue en el 2018, y empezamos a desarrollar muchísimos proyectos distintos en diferentes casas, streamers y estudios”, nos contó sobre su inicio como productor.

El emprendimiento por otra parte, viene en la sangre del actor, “yo no vengo de una familia del entretenimiento. Mi papá es empresario, mi mamá fue banquera, mis hermanos trabajaron en J.P. Morgan y en Golden Flag, el lado del emprendimiento viene de una manera mucho más natural y mucho más orgánica”, nos confesó Diego. Es por esto que, cuando se acercan a él para crear Defrente, decide hacerlo, además de que es su bebida favorita, “me encanta el tequila, es lo que yo tomo. Y dije, ‘si voy a sacar un tequila, tengo que poder decirle a mis amigos y a mi gente que es el mejor tequila que yo he probado, que es mi favorito’. Y empezamos a desarrollar un tequila blanco hace dos años y medio”, comentó el empresario.

Asimismo, Diego nos dijo cómo es que estuvo involucrado en todo el proceso a pesar de sus múltiples compromisos, y algo fundamental para él a la hora de crearlo: que fuera completamente artesanal.

“Para mí era muy importante que fuera naturalmente suave. En la categoría de los cristalinos, de los reposados y de los añejos, muchas veces les añaden aditivos como vainilla para endulzarlos, y sí saben más dulce, pero no es natural. Con el tequila blanco está prohibido agregar cualquier otra cosa que no sea el agave azul. Encontramos una destilería en Los Altos de Jalisco, que es donde se produce el mejor tequila.

La tierra ahí es muy especial, muy única, de hecho es de color rojo. Y tuvimos muchísima suerte de contar con nuestra propia destilería. Me metí muchísimo en todo lo que fue el líquido, muchísimas catas, pruebas, así como blind tastings”, aseguró Boneta.

La calidad y la atención al detalle es lo que hacen a este destilado muy distinto, y es algo que, sin duda, caracteriza a Diego en sus proyectos.

“Son agaves de mínimo siete años, por lo cual tienen ya una madurez sumamente especial. Después ponemos las piñas en hornos de mampostería hechos de piedra volcánica por 36 horas. Después usamos lo que se llama una tahona, que imagínate que es un molcajete gigante que exprime todos los jugos del agave cocido, en vez de hacerlo a máquina lo hacemos con una piedra volcánica. Después junto con las fibras ponemos el líquido para fermentarse en tinas de madera y el proceso de destilación en tinas de cobre”, añadió con emoción.

Emprender nunca es sencillo, y Diego Boneta nos dice su mayor desafío ha sido encontrar el momento para todo: “El mayor reto es el tiempo, porque no puedo estar en todos lados, estoy filmando proyectos cuando estamos desarrollando otros con la compañía productora, pero también tenemos el tequila y otros proyectos de emprendimiento. El desafío es equilibrar y poder malabarear todo esto. Y es por eso que es tan importante tener un buen equipo, contar con mi hermana y con la compañía productora hace toda la diferencia del mundo, sé que yo me puedo enfocar en lo que solamente yo puedo hacer, ellos no pueden actuar por mí, entonces cada quien está muy enfocado en lo que le toca”.

Diego, de igual forma, nos dijo lo mucho que ha disfrutado todo este proceso pues “cuando decido hacer algo es porque sé que, uno me apasiona, y dos que voy a estar enfocado al 150 por ciento. El proceso que más disfruté, fue todo el trabajo en equipo, ver el líquido con Iván Saldaña, el estar con Cristóbal y toda su familia en la destilería, y luego ver junto con Dany lo de la botella. Todo”, agregó.

LOS MEJORES CONSEJOS

Al cuestionar a Diego sobre cómo romper con miedos y hacer lo que nos apasiona, nos dijo:

“Que nunca se den por vencidos. Que encuentren su pasión y una vez que la hayan encontrado, que no la dejen por nada del mundo”. A lo que añadió su secreto para triunfar, “yo creo que el secreto del éxito es encontrar tu pasión. Echarle todas las ganas del mundo, no darte por vencido. Siempre seguir mejorando y creciendo, nunca quedarte cómodo en donde estás. Y también ser feliz y disfrutarlo, porque de nada sirve si no lo disfrutas”.

Por medio de su casa productora y ahora de este destilado, Diego sin duda busca llevar y promover el talento mexicano no sólo en nuestro país, sino en el mundo. Y para finalizar nos confesó su próximo sueño por cumplir: “Ser la mejor versión de mí”.

Favoritos

¿Tú momento favorito del día para tomar un trago?

“Después de haber terminado con la chamba, en la cena, o la tardecita”.

Para ti, ¿cómo se toma el tequila? “Yo tomo mi tequila derecho o con un hielo grande para que no se diluya”.

El mejor consejo que te han dado: “Querer es poder”.

“Cuando decido hacer algo es porque sé que, uno me apasiona, y dos que voy a estar enfocado al 150 por ciento”.

Por Ailedd Menduet

Fotos: Diego Fierce para Bloom Estudio

MAAZ