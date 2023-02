Un motociclista atropellado por el carro de Google es la imagen más brutal encontrada por un streamer en Maps

La tecnología ha abierto puertas increíbles a las personas, gracias a ella muchos crímenes, accidentes o hechos graciosos han quedado para la posteridad y son prueba de que ocurrieron. Google Maps es una herramienta de geolocalización en la que se han encontrado un sinfín de cosas, entre las que destacan fotos de personas que ya murieron, pero el famosos streamer Polispol, encontró algo que el mismo vehículo que toma las fotos de las calles, provocó, se trata de un atropellamiento a un motociclista.

Mediante un hilo de Twitter, Pol Turrentes compartió con sus seguidores lo que encontró: “Lo más bestia que me he encontrado en Geoguessr en directo: El coche de Maps atropellando a una persona en Senegal”. El clip compartido tiene más de tres millones de reproducciones y más de 47 mil “me gusta”. En el video se puede ver el momento exacto en el que un hombre es atropellado por el vehículo. Aunque no se sabe qué pasó después con el motociclista, pues el coche siguió su marcha.

Eso puede verse porque en el hilo comparte después la foto de una cabra que viaja en otra motocicleta en el mismo tramo de la carretera donde ocurrió el accidente, según dijo el streamer. “Para que luego digan que Geoguessr no es emocionante”.

La cabra en moto llamó la atención de los internautas. Foto: Twitter @DanSpace3.

Sus seguidores ingresaron al video compartido en Twitch y compartieron la secuencia de imágenes del atropellamiento. En ellas se puede ver al casco del motociclista volando por los aires tras el impacto. Otros también mostraron sus chanclas haciendo lo mismo. Mientras algunos analizaron paso a paso los hechos, otros bromeaban diciendo que la cabra miró a los conductores del vehículo diciendo: “Vi lo que hiciste, no te hagas”.

El casco del motociclista salió volando por el impacto. Foto: Twitter

@Cabrritaa.

¿Qué es Geoguessr?

Geoguessr un juego de descubrimiento geográfico popularizado a través de la plataforma de streaming Twitch que consiste en hacer uso una ubicación semialeatoria de Google Street View para intentar adivinar en qué lugar del mundo se está ubicado.

Para adivinar el país que le fue asignado, el usuario se vale de todo lo que esté a su paso, como tiendas, anuncios, letreros, a veces corren con suerte y pueden llegar a ver una bandera u otra pista clara de la nación, pero no siempre sucede esto.

¿Quién es Polispol?

Pol Turrent, también conocido como Polispol o Policarpio, nació en Barcelona, España, el 10 de julio de 1976. En su perfil de Twitch se describe como: “Director de fotografía.Hablo de cine hasta en sueños.A veces juego. Un día os cuento lo mio con el tetris”.

DMGS

SIGUE LEYENDO

Danyan Cat se confirma como la gamer más coqueta en ajustado bikini tropical

VIDEO | Ibai Llanos asegura que viajar con el "Escorpión Dorado" fue una de sus peores experiencias

Premios Esland: Juan, ZilverK y Komanche, los mexicanos que triunfaron en la gala de streamers