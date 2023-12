Árboles de Navidad: directorio de puntos de venta de pinos mexicanos| MAPA estado por estado

Comprar, poner y decorar el arbolito de Navidad es todo un ritual familiar. La tradición dicta que se pone desde que inicia el mes de diciembre, aunque algunos lo colocan en la víspera de la Nochebuena, también se acostumbra a dejar los regalos debato del mismo y amanecer para buscar los regalos de Santa Claus y de los Reyes Magos.

Las autoridades también hacen recomendaciones para no dejar encendido el árbol de Navidad durante las noches para evitar accidentes como incendios o cortos circuitos, usar series de luces de calidad y que no estén dañadas, sobre todo que sean de focos led para que no se sobrecalienten.

También se recomienda usar un árbol natural en lugar de uno artificial, pues el primero contamina menos. Además, hay lugares especiales para deshacernos del arbolito una vez que se haya secado y después del 6 de enero. Si quieres convivir en familia e ir a buscar su propio pino, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) recomienda los lugares certificados para comprarlos a lo largo del país, según el estado donde vivas.

En la página oficial del CONAFOR puedes encontrar un directorio para encontrar todos los puntos de venta para comprar el árbol de Navidad natural. Algunos centros se encuentran cerca de CDMX y el Estado de México, otros están en diversos estados de la República, solo debes elegir el más cercano para viajar con tu familia y hasta cortar tu propio pino y llevarlo a cas.a

Coahuila

"San Antonio de las Alazanas" vende arbolitos de la especie Pinus cembroides, se ubica en la calle Margarita Talamas S/N, San Antonio de las Alazanas, Arteaga, Coah. Otra opción es en el municipio de Saltillo en Elena Poniatowska 261, Ignacio Zaragoza 3ra Amp, 25016 Saltillo, Coah.

Tamaulipas

También hay ranchos donde siembran pinos y se venden a las familias en época navideña, la dirección es en Rancho el Capulin, Carretera Nacional Cd. Victoria-Tula, Bustamante, Tam.

Jalisco

El Viejo Ixtololo, vende otras especies de pinos como el Pseudotsuga menziesii y Pinus ayacahuite y se ubica en la Carretera Mascota-Pto Vallarta Km 22 El Mosco. Otro lugar es le Rancho "El Paraíso" que vende la especie Pseudotsuga, se encuentra en Atemajac de Brizuela, Jal.

¿Dónde comprar un pino? Foto: CONAFOR

Guanajuato

En El Rancho "Trojes de Terán" también podrás encontrar tu arbolito y puedes viajar desde la CDMX para un fin de semana navideño. Aquí venden pinos de la especie Pinus greggii y Pinus cembroides y se encuentra en Los Diaz, San Felipe, Gto.

Michoacán

Xicotencatl García Ordaz, conocido como el Bosque Montaña venden otras especies de árboles como Pinus ayacahuite y Pseudotsuga menziesii. Se ubica en: Perif. Paseo de la República 1024, La Loma, Morelia, Mich.

Ciudad de México

Si no quieres salir de la CDMX, aquí puedes encontrar lugares para comprar tu arbolito de Navidad. Uno de los lugares est+a en el Municipio de Alcaldía La Magdalena Contreras en la "Sociedad Cooperativa Potreritos S.C" ubicada en el Km 11.5, Picacho-Ajusco, Panoramica.

En Milpa Alta están los Árboles Naturales de Navidad "Mendoza" de la especie Pinus ayacahuite y Abies religiosa en San Pablo Oztotepec, Milpa Alta, CDMX. Puedes revisar todos los sitios cercanos a tu estado en el siguiente mapa interactivo, donde encontrarás direcciones, ubicación y teléfonos.