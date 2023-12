Sofía Carrera brilla con sus beauty looks para celebrar la llegada del año 2024

Sofía nació para cantar y lo descubrió desde que era muy pequeña, “Fue cuando vi El fantasma de la ópera, tenía tres años, yo no me acuerdo, pero mis papás me dicen que desde ese momento me obsesioné. Desde que tengo memoria siempre quise ser cantante, y me paraba en las mesas y les hacía shows a todo mundo, siempre fue mi pasión”, aseguró Carrera, quien hoy en día está creciendo en diversas industrias al participar también en series como Sé tú misma de Disney+ y al darle vida a Sophie en Mamma Mia! el musical en México.

Al hablar de retos, Sofía nos dice que el mayor desafío sin duda ha sido, “estar en teatro musical porque es una disciplina y es muy cansado, y lamentablemente siento que en México no tiene el mérito que debería de tener el teatro porque de verdad es una friega.

"Me ha enseñado mucho y a valorar muchas cosas, y también he aprendido vocalmente y actoralmente de todos con quienes he estado trabajando”, confesó y agregó que algo que fue complicado personalmente para ella al entrar a este mundo fue llegar con una idea muy distinta del medio, “que sería que todos nos íbamos a apoyar entre nosotros, y ‘estás empezando te vamos a ayudar, te vamos a guiar’, y no, es como tú solita te tienes que buscar tus cosas y talachear, buscar oportunidades, fue como una desilusión, fue como aquí no somos todos amigos, hay muchos egos, muchas envidias, tienes que ver por tu árbol, por tu carrera y enfocarte en eso”.

Si bien la actuación no es su pasión principal, es algo que Sofía aseguró le ha ayudado mucho al combinarlo con cantar. Mamma Mia!, sin duda ha sido una oportunidad increíble para Sofía, quien nos contó cómo fue que entró en este proyecto.

“Justo estaba grabando una serie en Argentina, y me enteré que iban a hacer Mamma Mia! el musical en México y me mandaron el casting, me dijeron tienes que mandar este video, de ahí me avisan para el callback, que literal fue bajarme del avión de Argentina y llegar a hacerlo, y ya ese fue el último filtro de la audición, y gracias a Dios me quedé”, contó la cantante.

Y nos habló sobre lo que más ha disfrutado de darle vida a este personaje tan icónico, “creo que me ha contagiado mucho de la alegría del personaje, Sophie es una persona muy alegre que todo el tiempo está feliz y realmente la historia de Mamma Mia! es una fiesta, entonces por más que estés cansada o te sientas mal, al tener la obligación de salir, hacer las cosas y dar tu mil, se te contagia la energía de buenas vibras y estar contento, he disfrutado mucho esa parte”, compartió Carrera, quien añadió que está muy agradecida por esta oportunidad, sin embargo, “ahorita sí quiero darle la prioridad que debe de tener a mi proyecto musical, a mis canciones, a mi música, si en un futuro viene, bienvenido sea”.

Para Carrera la música es su mayor pasión y hoy se encuentra trabajando para lograr sus sueños como cantante. Sofía nos contó que su proceso creativo es:

“Tengo sesiones con compositores y hablamos, empezamos a escribir las melodías y grabamos las canciones”, y los géneros que más le gustan son dance-pop, electrónica, funk y house.

El mayor sueño de Sofía es, “llenar un Madison Square Garden en Nueva York, es como wow, mi top, y el Auditorio Nacional”, asimismo, nos compartió cómo se ve en unos años, “yo soy muy de la idea de que si lo quieres, tienes que trabajar por ello, pero si

te visualizas las cosas son mucho más fáciles, el poder de decretar, verte y ser visionario es muy poderoso. Yo diría que me veo siendo feliz, que es lo principal, pero podríamos decir que ya con mi música afuera”.

En 2024, sin duda podemos esperar a ver más del talento musical de la cantante mexicana.

Para Sofía este año termina, “muy cansada, pero feliz, agradecida, tengo muchas ganas de ya estar con mi familia, estoy emocionada y nerviosa por lo que se viene el próximo año. Todos debemos estar listos para el 2024 y que sea un mejor año que el 2023”, aseveró.

Y para finalizar su entrevista con Panorama de El Heraldo de México, nos dio su mejor consejo para no dejar nuestros sueños: “Cree en ti, nadie va a apostar por tu proyecto o tu sueño si tu primero no crees e inviertes, y le tienes fe, es la regla número uno, tú creer en ti. Sé que es super trillado pero real es literal, es la base de todo, tú creer en ti”.

SUS BÁSICOS DE BEAUTY

¿Cuál es tu mejor consejo de skincare?

Básico, siempre desmaquillarse y lavarte la cara, y bloqueador, digamos que es como lo súper mega necesario.

¿Cuál es tu rutina del día a día?

Me lavo la cara, me pongo hidratante, un ácido hialurónico en el contorno de los ojos, y de ahí el bloqueador, generalmente de día no me pongo primer, me gusta tener la piel más ligerita.

¿Cuál es tu favorito de maquillaje?

El enchinador, enchinarme las pestañas, es una obsesión que tengo.

¿Cuál es tu look favorito para las fiestas?

Glitter, brillo, el wet look en los ojos me encanta, la boca roja me fascina, no todo en uno porque sería demasiado, pero siempre algo cargado.

¿El mejor consejo de belleza?

Cuando te entercas en taparte algo y te pones tanta plasta, luego lo haces notar más, menos es más.

GLAM TRENDS METÁLICOS

Desde la ropa y hasta el makeup. Puedes aplicar una sombra metálica en tu look para darle un giro lleno de brillo. El glitter también siempre es una buena idea para complementarlo.

APLICACIONES

Es momento de divertirte. Aplicar cristales a tu look elevará por completo todo tu outfit. Puedes usar unos pocos en los ojos o llevarlos mucho más allá y llenarte de brillo.

CON ESTILO LIENZO PERFECTO

Una piel bien hidratada y glowy será la base perfecta para crear estos looks. Recuerda si vas a recargar la mirada lo mejor será llevar los labios nude y con un gloss, o visceversa.

GLOSSY EYES

Para darles un efecto de brillo y wet look sutil, aplica un poco de gloss sobre el párpado móvil.

