Hombre hace romántica propuesta de matrimonio, pero le sale mal: VIDEO

En una noche que prometía romance bajo las estrellas de Roma, un joven italiano, conocido solo como Valerio, planeó el escenario perfecto para proponer matrimonio. La escena, digna de una película, tuvo lugar en la icónica Via Condotti, acompañada por la melodía de un tenor local. Valerio, con un anillo de compromiso en mano, se arrodilló frente a su novia, esperando un sí rotundo, sin embargo, no esperaba el terrible resultado que obtuvo al final y se volvió viral.

La respuesta, sin embargo, fue un giro inesperado que dejó a la multitud en suspenso. Su pareja, visiblemente abrumada, rechazó la propuesta, dejando a Valerio en una situación embarazosa y desconcertante. Sus palabras: "No me lo esperaba. No estaba preparada. Pero, ¿para esto hemos venido a Roma?", capturadas en un TikTok, rápidamente se volvieron virales.

Foto: @herclueless / TikTok.

En redes sociales esta propuesta generó debate

Mientras algunos usuarios de redes sociales mostraban empatía por Valerio, otros criticaban la decisión de hacer una propuesta pública, considerándola una presión indebida sobre la mujer. En la sección de comentarios, las opiniones se dividían entre quienes admiraban la honestidad de la mujer por negarse y quienes especulaban sobre la autenticidad del evento, sugiriendo que podría ser un montaje para ganar fama en internet.

Foto: @herclueless / TikTok.

Y es que en los últimos meses en diversas plataformas varias propuestas, tanto exitosas como no, se han vuelto virales, pero ha salido a luz que fueron planeadas. Muchos creen que este es el caso, pues el joven escribió en la descripción del clip: "Menos mal que @Cartier tiene una política de devolución de 30 días".

¿Cómo terminó la historia de la propuesta fallida?

El día de Navidad, el TikToker compartió un vídeo de seguimiento con un pie de foto que decía: "¿Crees que la vida es dura? "¿Crees que la vida es dura? Prueba a que te dejen en Nochebuena después de volar por todo el país y ser rechazado delante de 1.4 millones de personas". No obstante, no parece vaya a estar soltero mucho tiempo, ya que varias mujeres quedaron enamoradas por su aspecto y por su forma de haber propuesto matrimonio, por lo que le empezaron a llover invitaciones.