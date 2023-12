SALTBURN: Explicación del final de la película de Prime que tiene en shock a todos

Saltburn es una película protagonizada por Jacob Elordi, Barry Keoghan y Rosamund Pike que ha tomado por asalto a los usuarios de Amazon Prime Video por su trama controversial.

Saltburn es la película que ha dado la sorpresa en el último mes del año 2023 y al parecer va en camino a convertirse en una cinta de culto gracias a la historia que narra y a las impecables actuaciones de sus protagonistas, en especial Barry Keoghan, que está acaparando los reflectores como uno de los mejores actores jóvenes y hay quienes ya piden que se gane el Oscar por su tremenda interpretación de Oliver.

La película Saltburn está causando conmoción en sus espectadores

Si aún no has visto la película, te recomendamos no seguir leyendo esta nota, pues contiene spoilers de la trama y del final de Saltburn que ha dejado a todos con el 'ojo cuadrado'.

¿De qué trata Saltburn?

Oliver (Barry Keoghan) es un nuevo estudiante de Oxford que queda deslumbrado por la belleza y el magnetismo de Felix (Jacob Elordi), y se decide a hacer cualquier cosa con tal de llamar su atención y convertirse en su amigo. Pronto se entera que el más popular de la prestigiosa universidad es ultra rico.

Atraído por el brillo de la aristocracia, se vuelve muy cercano a Félix, que lo termina invitando a pasar el verano a Saltburn, la gigantesca y lujosa finca familiar heredada de la nobleza británica. La presencia de Oliver en la casa cambiará el rumbo de la familia para siempre.

Escena de la bañera en Saltburn asquea a todos

Una de las escenas que más shock y asco está causando en los espectadores, es la parte en la que Oliver observa a escondidas a Felix dándose placer en la bañera, mientras éste no se da cuenta de que su amigo lo ve desde la puerta.

Cuando Felix termina de bañarse, Oli se se mete a la tina que ya se está drenando y se bebe el agua en la que Felix se sumergió sin que éste lo note. El momento es tan impresionante que se ha convertido en lo más viral de la película.

¿Qué significa el final de Saltburn?

En el final de la película, observamos a Oliver bailar desnudo por toda la mansión mientras de fondo suena 'Murder On The Dancefloor' de Sophie Ellis Bextor. La canción de 2001 fue todo un hit a nivel mundial y sonó en todas las fiestas, antros y bares.

El mismo actor Barry Keoghan aseguró en entrevista que no se sintió para nada incómodo de realizar la escena totalmente desnudo y además sin susar prótesis. Lo que más le costó trabajo fue bailar, pues en sus palabras 'no sabe hacerlo'.

"Fue muy fácil hacerlo; después de la primera toma me sentí demasiado cómodo al probar estas cosas y hacer la escena"

El final de la película Saltburn representa que Oliver ha triunfado y está tomando posesión de la mansión, una vez que ha logrado deshacerse de toda la familia. La razón de que esté completamente desnudo, indica que se siente cómodo y en su casa, demostrando que ahora es él el que manda y por lo tanto puede hacer lo que le venga en gana.

También representa el baile de la victoria después de haber destruido a toda una familia; pues hacia el final nos damos cuenta de que él planeó todo para quedarse con los bienes de la familia. Así que sus planes malévolos funcionaron y por fin puede mostrarse tal cual es (desnudo), alejado de esa imagen ingenua y servil con la que se manejaba, para dar paso al ser malévolo y calculador que siempre fue.

¿Saltburn es para toda la familia?

No, la película tiene una clasificación exclusiva para adultos debido a su contenido explícito y sus escenas subidas de tono. No es apta para niños y tampoco te recomendamos verla con tu familia si quieres evitar la incomodidad del contenido gráfico.