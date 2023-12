Elimina las manchas de aceite en la ropa con estos dos ingredientes

Con las celebraciones decembrinas las reuniones, las comidas y cenas se multiplican y con ello los accidentes en los que alguna mancha se impregna a nuestra ropa y tememos no poder quitarla, pasa muchas veces con aquellas comidas como mole, estofado e incluso con las pastas, pero no te preocupes aquí te tenemos el consejo perfecto para quitar las manchas de grasa de tu ropa y no volver a preocuparte por ellas jamás.

Si pensabas que existen manchas difíciles de quitar, te tenemos que decir que este es el momento de derrumbar ese mito, por lo que a partir de ahora deja atrás las preocupaciones ya que te enseñaremos cómo puedes remover esta suciedad fácilmente utilizando solo dos ingredientes caseros, por lo que no pierdas detalle.

¿Qué ingredientes necesito para quitar las manchas de aceite de mi ropa?

Para todos es conocido ese sentimiento de frustración cuando nos encontramos con manchas de grasa o aceite en la ropa, porque de manera inmediata pensamos que no se quitará jamás. Pero por increíble que parezca hay un truco muy efectivo para desaparecer para siempre este tipo de manchas de tus prendas, incluso si eres de los amantes de la cocina o tu trabajo diario depende de ello.

Si bien es cierto que debido a la naturaleza de las telas y el material de las prendas, en muchas ocasiones pensamos en lo difícil que será retirar las manchas y llegamos a creer que es imposible retirarlas sin antes dejar un daño irreparable. Sin embargo, a partir de ahora te darás cuenta que desaparecer las manchas es algo fácil, rápido y muy práctico utilizando solo dos ingredientes que en todo hogar podemos encontrar: bicarbonato de sodio y jabón para trastes

¿Cómo eliminar las manchas de aceite de la ropa?

Ahora que ya conoces los ingredientes de los cuales debes disponer te vamos a decir el procedimiento que tienes que seguir para la eliminación de las manchas de aceite y así obtener los mejores resultados.

Solo tienes que extender la prenda que está manchada sobre una superficie plana y enseguida añadir una o dos cucharadas de bicarbonato de sodio; a continuación debes extender el producto por toda la superficie al tiempo que oprimes sobre la mancha, esto con el objetivo de que se absorba la mayor cantidad de aceite posible.

Una vez hecho esto, deja reposar 10 minutos y una vez que transcurrió este tiempo añade un chorro de jabón para trastes y enseguida mezcla con el bicarbonato para conseguir una pasta semilíquida. Ya que la tienes debes dejar reposar tu prenda por otros 10 minutos. Al final solo frota la mancha con agua y los productos añadidos hasta que la mancha haya salido. De ser necesario, a la hora de frotar, agrega más jabón de trastes para mejorar el resultado. A partir de ese momento podrás constatar lo sencillo que es eliminar este desperfecto.