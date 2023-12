Super afortunados, estos son los 3 signos recibirán una ola de abundancia desde el 20 de diciembre, según la astrología oriental

Dentro de la astrología, uno de los más populares es el horóscopo chino y es que los antiguos astrónomos decidieron asignarle a los cinco planetas del Sistema Solar, los cinco elementos de la naturaleza china: Tierra, Madera, Metal, Fuego, Aire y Agua, y que de acuerdo a la posición de los planetas, los cuerpos celestes, el sol o la tierra, se podrá conocer el destino de una persona. En cuanto a los signos, hay que decir que en total son doce y están representados por animales.

No es lo mismo la astrología oriental que la astrología occidental y es que una de las diferencias radica en la manera en la que se asignan los signos, donde en el horóscopo chino, se hará por el año de nacimiento y no por el día y mes en el que han nacido. Otro aspecto relevante, es que entrarán en vigencia cada doce años y no cada 30 días. En esta ocasión, vamos a mencionar a los tres signos que recibirán prosperidad y abundancia desde este 20 de diciembre.

Los signos del horóscopo chino. Fuente archivo

3 signos con prosperidad y abundancia

El primer signo del horóscopo chino que recibirá una ola de abundancia y prosperidad a partir de los próximos días es Tigre (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022) teniendo en cuenta que lo más importante pasará porque recuperarán la confianza, lo que les permitirá lograr todos sus objetivos y metas.

El segundo signo perteneciente a la astrología oriental que tendrán prosperidad y abundancia es Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029) y es que lo más destacado para estas personas es que sabrán aprovechar al máximo sus aptitudes y lograr de esta manera que alcancen sus objetivos personales.

Gallo tendrá abundancia y prosperidad. Fuente archivo

El último signo del horóscopo chino que recibirá prosperidad y abundancia desde los próximos días es Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028) donde lo más destacado para estas personas será en la manera que tienen para alcanzar así sus metas propuestas, incluso las que habían quedado pendientes.

