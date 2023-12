Hallstatt: el pueblo más hermoso del mundo que está escondido entre las montañas y solo tiene 800 habitantes

Hallstatt es uno de los pueblos más hermosos del mundo, incluso hay quienes aseguran que este lugar es el más bello del planeta por sus hermosos paisajes. Debido a que está escondido entre las montañas, muy pocas personas saben de su existencia pero a pesar de ello recibe a miles de turistas al año, sobre todo en Navidad, pues su apariencia es idéntica a la de una villa.

Este hermoso lugar está ubicado en la región montañosa de Salzkammergut en Austria. Pero debes saber que para proteger sus áreas naturales, está prohibido el acceso con automóvil, por lo que, quienes van de visita deben ubicar sus autos en el perímetro del pueblo.

La mayor parte del año su clima es frío | Foto: Pinterest

¿Cuáles son los atractivos de Hallstatt?

El simple hecho de contemplar con la vista este lugar ya es un espectáculo. Pero como cada sitio, tiene algunos lugares que son muy populares para los turistas. Y si vas definitivamente tienes que visitar alguno de estos atractivos y tomarte muchas fotos y tienes que asear por sus pintorescas calles nos transportan a un cuento de hadas real, con sus casas antiguas bordeando el lago y sus paisajes idílicos.

Paseos en barca por el lago Hallstättersee

Visitar la ascada Waldbachstrub

Subir al mirador de Five Finger

Ir al osario Hallstätter Beinhaus

Caminar por la noche en época navideña

La torre de Rudolf Tower

Minas de sal

Cuevas de hielo

Su arquitectura es muy colorida y llena de vida pero también sus paisajes | Foto: Pinterest

Hallstatt: El pueblo entre las montañas

Hallstatt fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997 por su belleza única. Su población es de apenas 800 habitantes, suficientes para darle vida a este lugar. Las montañas alpinas que rodean este lugar son una parte que le dan su encanto. Estas gigantes de piedra alcanzan más de 3 mil metros de altura.

Su ubicación se localiza entre las montañas en el distrito de Gmunden, estado de Alta Austria. Está a unos 70 km de Salzburgo. La forma más fácil de llegar a Hallstatt es en coche, aunque también se puede acceder en tren y ferry y para contemplar este paisaje desde las alturas, puedes subir mediante un teleférico.

A Hallstatt lo rodean montañas que alcanzan más de 3 mil metros de altura | Foto: Pinterest

¿Al observar estas fotografías crees que has visto el lugar antes? Esto es porque Disney se inspiró en la arquitectura y belleza de Hallstatt para la película animada Frozen, en la que retratan detalles de este lugar como las casas coloridas, el lago, la nieve y las montañas.

Famoso mercado navideño

En temporada decembrina, este lugar se llena de turistas que van a visitar el mercado navideño donde pueden comer y beber deliciosa gastronomía austriaca, reconocida por sus carnes frías, postres y vino.

También es común que en este mercado, ubicado en la marktplatz encuentres productos navideños como esferas, nacimientos, luces y más. Además al centro se coloca un hermoso árbol de navidad que podrás contemplar y fotografiar.

El mercado navideño se coloca en la plaza central en diciembre | Foto: Pinterest

¿Cuándo visitar Hallstatt?

Como lo has observado en estas imágenes, este lugar es muy frío la mayor temporada del año. El clima ronda los 20 centígrados como máximo y temperaturas bajo cero las mínimas. Lo ideal es visitarlo en los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, pues no es tan frío y no hay lluvia.