Afortunados, estos son los 3 signos que tendrán una salud de hierro del 2 al 12 de diciembre, según la astrología oriental

El horóscopo chino se compone de doce signos que son representados por animales y esto se debe, de acuerdo a uno de los principales mitos, porque el Emperador de Jade hace miles de años atrás, realizó una carrera de animales y los ganadores resultaron ser los representantes del zodiaco. A su vez, lo que hay que mencionar es que los antiguos astrónomos chinos decidieron asignarle a los cinco planetas, los cinco elementos de la naturaleza china y que serán importantes para que las personas puedan conocer acerca de su destino.

Por si no lo sabías, la astrología oriental no es lo mismo que la astrología occidental y una de esas diferencias radica en que los signos se asignarán de acuerdo al año de nacimiento y no por el día y mes en el que han nacido las personas. A su vez, entrarán en vigencia cada doce años y facilitarán aspectos claves de la personalidad y otros ámbitos que desconocían. En este caso, vamos a destacar a los tres signos que tendrán una salud de hierro del 2 al 12 de diciembre.

Los signos del horóscopo chino. Fuente archivo

3 signos que tendrán una salud de hierro del 2 al 12 de diciembre

El primer signo del horóscopo chino que tendrá una salud de hierro durante los próximos 10 días es Dragón (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024) teniendo en cuenta que lo más importante pasará por tener una salud tanto una salud en lo físico como también en lo emocional, por lo que evitarán cualquier tipo de conflictos.

El segundo signo perteneciente a la astrología oriental que tendrá una salud de hierro durante los próximos días es Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029) debido a que lo más importante pasará por una energía potente que los ayudará a vivir por muchos años más.

Gallo tendrá una salud de hierro. Fuente archivo

El tercer signo del horóscopo chino que tendrá una salud de hierro del 2 al 12 de diciembre es Tigre (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022) y es que lo fundamental pasará por la oportunidad que tendrán de amplificar su salud, por lo que deberán adoptar hábitos totalmente saludables.

SIGUE LEYENDO:

Afortunados, estos signos que duplicarán su confianza en sí mismos desde el 28 de noviembre, según la astrología oriental

Súper afortunados, estos son los 3 signos que duplicarán su dinero, según la astrología oriental