Los mejores memes del América campeón: por fin llegó la 14

América se convirtió en el nuevo monarca del futbol mexicano. Ante una dura final con Tigres, salieron vencedores al convertir dos goles en los pies de Julián Quiñones y de Richard Sánchez. Fue así como llegó la copa número 14 para los de Coapa, pero también llegaron montones de memes.

Crédito: Twitter

Los mejores memes del América campeón contra Tigres

Sin duda, el América tuvo tres héroes el día de hoy. El primero fue Julián Quiñones, quien consiguió una tarjeta roja y abrió el marcador para el 1-0; el segundo, desde luego, Richard Sánchez con el segundo gol, y finalmente, El Cabecita Rodríguez, quien consigue su tercer campeonato.

Pero hubo otro héroe, que aunque no metió gol, contribuyó al campeonato del América no solo en este torneo, durante todo el partido, y durante toda la temporada y desde hace algunos años. Se trata de Miguel Layún, quien hoy se retira definitivamente del futbol profesional, pero como todo un campeón. No olvidemos que fue pieza clave del campeonato que consiguieron en contra del Cruz Azul, al meter el último penal de la serie..

Nahuel Guzmán, el hombre de los memes

Nahuel Guzmán fue expulsado antes de terminar el tiempo reglamentario. Primero se ganó una amarilla por reclamar al árbitro en el primer gol del América, luego cometió una falta en el mediocampo, lo que le valió una tarjeta roja, y su expulsión definitiva, pues ni siquiera se dieron tiempo de revisar el VAR.

Después de perder algunos minutos en el campo de juego, tuvo que abandonarlo, pero en vez de dirigirse a los vestidores, se escondió debajo de unas lonas justo detrás de la portería para que siguiera viendo el partido. Esta acción fue captada por las cámaras de televisión, y lo hicieron papilla con memes.

