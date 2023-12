Final Liga Mx: Miguel Layún se prepara para dejar las canchas: "la última y nos vamos"

Miguel Layún, veracruzano de nacimiento y dueño de la lateral en el Club América, está por vivir sus últimos 90 minutos en una cancha de fútbol, pues el partido del próximo domingo será el último que juegue tras anunciar su retiro como futbolista.

Después de 17 años de carrera y pasando por el ya extinto Club Veracruz, el Atalanta, el Club América, el Watford, el Oporto, Sevilla, Villarreal y Monterrey, disputando 72 partidos en la Selección Mexicana y anotando 6 goles, está listo para pisar la cancha por última vez. Así lo hizo saber a sus fans en una historia de Instagram, con la que advirtió que el final está cerca

"La última y nos vamos", escribió para acompañar una selfie.

Así se despide de las canchas. (Foto: IG @miguel_layun)

¿Por qué se retira Miguel Layún?

El veracruzano anunció en un stream que al finalizar el torneo actual colgaría los botines. “Lo he platicado, no tan abiertamente. Tiene que ver por el simple hecho de cuando me fui a Europa por segunda vez, después de ser campeón en 2014, mi sueño fue volver al América, ser campeón y retirarme acá”, mencionó el jugador.

En la misma entrevista mencionó que viendo el final de muchos referentes del América no quiere seguir sus pasos, y tiene razón, jugadores como Zague o Hermosillo recibieron un trato pésimo ante una institución que defendieron muchos años.

El futuro de Miguel Layún

Aunque hay buenas noticias para el mexicano, pues desde hace unos meses se confirmó que sería el presidente de la nueva Kings League Américas, simulando el puesto que ostenta Gerard Pique en España, por lo que el mexicano no se alejará del todo del deporte de su vida.

La Kings League Américas, estará disponible en Twitch en enero del próximo año 2024.