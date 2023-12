Los signos zodiacales que tendrán suerte en el amor HOY 14 de diciembre, según Nana Calistar

Llegan a ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este jueves 14 de diciembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos de la astrología.

En esta nueva edición la vidente reveló a los horóscopos su destino en el ámbito de la familia, suerte, amor, salud, trabajo y el dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Tendrán tiempo de coquetear este miércoles Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, hoy es un día para relajarte un poco y dejar de estar pensando en tonterías que no te llevan a ningún sitio.

Después de arrancar la semana con toda la energía, ahora es momento de hacer un cambio de 180 grados que esté enfocado en las mejoras. Si sientes menos motivación o estás un poco más tranquila, está bien.

Puede ser una oportunidad para reflexionar con calma sobre cómo mejorar sin castigarte demasiado. La vida te hará sonreír, pero para eso tendrá que ponerte una prueba en la cual serás el triángulo amoroso

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, es un día perfecto para conectar con tu lado práctico, ponte hacer lo que te hace feliz y a vivir la vida de manera distinta, más enfocado en tus sueños y metas.

Si tienes algún proyecto en mente, es hora de poner manos a la obra. La perseverancia y el enfoque son tus mejores aliados para lograr lo que te venga en gana y sin rendir cuentas a nadie.

No dudes en pedir ayuda si la necesitas. En el amor, la sinceridad y la comunicación abierta serán clave para que esa relación mejore o crezca.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, tu mente inquieta puede llevarte a explorar nuevas ideas y proyectos, pero también llevarte a la perdición con amores falsos que no te aportan nada, solo dolores de cabeza.

Aprovecha esa curiosidad para aprender algo nuevo o comunicar tus pensamientos a los demás diciendo lo que sientes y lo que sale de tu ronco pecho. Si estás en una relación, es el momento perfecto para expresar lo que sientes y conectar a un nivel más profundo, deja los celos y las inseguridades en el pasado que eso no te define como ser humano.

Deja de andar de caricia floja, pues si sigues con esa actitud el día de mañana solo te verá como objeto sexual y no te tomarán en cuenta como tú quisieras.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, eres la mata de la sensibilidad y siempre está a flor de piel, no temas mostrar tus emociones, pero ten cuidado con ser fan sentimental porque algunas veces te miras falso y comienzan a dudar de tu teatro.

Dedica tiempo para cuidar de ti mismo y alimentar tus relaciones cercanas, pues eso será la base de una relación duradera y armoniosa.

La vida se hizo para gozarla y disfrutarla, deja de rendir cuentas a quien no te las pide. Si sales con alguien date a desear y no aflojes tan rápido o de lo contrario solo te utilizarán.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, eres un ser lleno de carisma, y tu energía contagiosa están en su punto más alto y eso va a atraer a personas a tu vida, entre ellos un nuevo amor.

Aprovecha para destacar en el trabajo y brillar en tus relaciones sociales, recuerda que eres el centro de la fiesta y donde tú estés tienes qué brillar siempre más que los demás.

En el amor, no temas expresar tus más apasionados sentimientos sin dejar de escuchar a los demás también. No te permitas caer al suelo por nadie, aprende a soltar y dejar ir, días buenos vienen en camino y otros con algunos problemas, pues recordarás lo que se te fue de las manos y te lamentarás por eso.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, tu mente que analiza todo al detalle está en acción y comenzarás a mandar a la fregada a personas falsas que solo te causan estrés y problemas.

Aprovecha para hacer tareas pendientes y organizar tus ideas para que sepas hacia donde vas y no te pierdas en tu camino. En las relaciones, la comunicación clara y precisa será clave para lograr el éxito y estabilidad.

No tienes la misma paciencia que tenías antes y ahora rápido te sulfuras y te enciendes, eso es bueno en una parte, pero en otra no porque algunas ocasiones terminas mandando al chorizo a personas que ni la deben ni le temen...

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, ya sabes que el equilibrio es clave en tus decisiones, por esa razón debes de andar con mucho cuidado para que no te pierdas y logres tus objetivos y metas.

En el trabajo, confía en tu intuición y no temas tomar la iniciativa en todo lo que quieres y te has propuesto en la vida. En las relaciones, busca armonía y escucha a tu corazón para que no te vuelvas equivocar con amores falsos de una noche.

Si sientes la necesidad de hacer cambios en tu rutina de tu día a día. La armonía está en ser flexible y en seguir tu brújula interna, para que vayas por eso que te genera felicidad y tranquilidad.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, eres intensamente emocional y hoy esa cualidad está en su punto más alto, podrías andar deprimido al pensar en personas de tu pasado que fueron muy importantes en tu vida.

En el trabajo, encamina esa pasión hacia proyectos importantes que te lleven a lograr lo que siempre has querido y has buscado en la vida. Evita caer en actitudes posesivas y permite que la confianza florezca.

Pon mucha atención en tu trabajo o escuela, ya que podrías dejar pendientes sin resolver al punto que en pocos días se te junte el trabajo y no sepas por cuál puerta salir corriendo.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, ser optimista te define y es tu esencia, ya que siempre vas por lo que quieres y te vale lo que el mundo piense o diga de ti.

En el trabajo, aborda los desafíos con una mentalidad positiva y creativa y eso te va a ayudar mucho a tener un mejor puesto laboral. En las relaciones, comparte tus sueños y escucha los de los demás, al fin has comprendido que no siempre tienes la razón.

Muchas sorpresas se harán presentes, la felicidad te ha de alcanzar donde sea que te encuentres, por fin encontrarás la estabilidad en tu relación en caso de tener y le callarás la boca a muchas personas que dudaban del amor de ti y tu pareja.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, la disciplina y la planificación son tus aliados, pero recuerda que no siempre todo te sale como quieres y has esperado.

En el trabajo, organiza tus tareas y establece metas realistas para que después no te decepciones por no conseguir lo que deseas. En el plano personal, dedica tiempo a tus pasiones y recuerda que eso que te hace feliz tienes que alimentarlo.

No temas pedir ayuda si lo necesitas. Recuerda, cada paso cuenta en tu viaje hacia el éxito, Tiempo de ver más por tu cuerpazo, ya que se te está haciendo bolas el engrudo, subirás de peso rápidamente y te costará mucho trabajo bajarlo.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, tu mente brillante está lista para destacar en lo que te propongas de hoy en adelante.

En el trabajo, comparte tus ideas, son muy interesantes de verdad, no temas ser diferente, ya que eso será la clave para llamar la atención de tus superiores.

En el amor, sé auténtico y busca conexiones verdaderas que realmente te hagan sentir vivo y te llenen de paz y tranquilidad. Grandes bendiciones están llegando a tu vida, te darás cuenta de que la vida comenzará a regresarte todo eso que en el pasado te negó.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, tu intuición está en alza y vas a mandar a la fregada a muchas personas que crías que eran amigos.

Confía en tus corazonadas en el trabajo y en las relaciones porque te van a indicar que camino debes de seguir para tu bienestar. Aprovecha para relajarte y recargar energías para estos últimos días del año.

Oportunidades de crecimiento en el área laboral y un viaje a playa se comenzará a pensar y planear para inicios de año. Si tienes pareja saldrán secretos a la luz que podrían poner en cuerda floja su estabilidad.