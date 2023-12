VIDEO: Mujer se niega a pagar su manicure porque en el lugar pusieron canciones de Yeri Mua

Pese a la polémica que ha generado en el pasado por sus declaraciones, Yeri Mua gana popularidad en su nueva faceta como cantante. Aunque esto no ha sido del agrado de todos y así lo hizo saber la clienta de un salón de belleza, quien se negó a pagar el servicio que recibió debido a que en el establecimiento hicieron sonar algunos temas de la influencer veracruzana.

Mujer se niega a pagar por canciones de Yeri Mua

A través de TikTok la usuaria “Estephania Orozco” compartió un video con el que exhibe a una de las clientas del salón de belleza, pues la mujer se negó a pagar por un servicio que ya había recibido argumentando que le parecía “una falta de respeto” que pusieran canciones de Yeri Mua.

Mujer se niega a pagar porque en el salón de belleza pusieron a Yeri Mua. Foto: IG @yerimua

“No sé qué tipo de gente venga, pero no está padre, la verdad. Dice mucho de tu lugar, dice mucho que no me dejes salir, que me tengas aquí encerrada”, se escucha a la clienta en el clip en el que una de las trabajadoras del salón de belleza no duda en responder destacando que no es un motivo suficiente para no cubrir su deuda y que lo tomarán como una recomendación.

Canciones de Yeri Mua dividen opciones en TikTok

La joven compartió un segundo video en el que explica que desde el primer momento la actitud de la clienta no fue la adecuada ya que realizó comentarios homofóbicos contra el joven que le colocó las pestañas que había solicitado, mismas que luego pidió que le quitaran ya que el servicio no había sido de su agrado.

Guardias de seguridad intervinieron para que pagara el servicio. Foto: Captura de pantalla TikTok @estephaniaorozco93

“Dijo que el lugar estaba muy mal, que la música que poníamos hablaba mucho de nosotros, que era muy corriente y que esa música era para gente con falta de educación (…) No fue por Yeri Mua, fue porque no quería pagar el servicio que se le hizo, pero sí sacó lo de Yeri Mua que “que naca música”. Y pues ni modo, no soportó”, detalló la joven apoyada por sus compañeras de trabajo para después añadir que fueron los guardias de seguridad quienes intervinieron para que la mujer pagara por el servicio.

Los comentarios no se hicieron esperar y el momento con la clienta desató un intenso debate en TikTok: “Seres corrientes porque nos gusta Yeri Mua, pero tenemos para pagar”, “La policía: ‘¡Traka!’”, “A favor, me levanto y me largo. Les pago, pero no vuelvo”, “Es que a quién le gusta esa música, pero que pague”, “No traía dinero y encontró la ‘exclusa’”, “Que horrible poner a esa morra, pero paga mam***” y “Yo pago doble por escuchar a Yeri Mua”.