¡KHÉ! Yeri Mua confiesa que se avergüenza de su origen: Mis apellidos son 'bien ñeros' | VIDEO

Yeri Mua es una de las influencers más seguidas en México. La creadora de contenido se lanzó como cantante de género urbano y ha tenido un gran éxito con su canción debut 'Chupón'.

es una de las más seguidas en México. La creadora de contenido se lanzó como cantante de género urbano y ha tenido un gran éxito con su canción debut 'Chupón'. Se sabe que Yeri es conocida por expresarse 'sin pelos en la lengua', pero en esta ocasión sus fans consideran que cruzó el límite al renegar de sus apellidos mexicanos.

Yeri Mua es tendencia por burlarse de sus popios apellidos

No hay semana en la que Yeri Mua no sea tendencia, y esta vez no es la excepción. 'La que trae los chacales por detrás' se volvió a meter en una polémica por despotricar en contra de sus apellidos en un nuevo video de TikTok. Sus fans le hicieron ver que está mal burlarse de los propios apellidos, sin embargo del clip de Yeri ya es viral en redes sociales.

"Ay, mi apellido bien ñero. Yeri Cruz Varela. ¡Traka! Me hizo mi apellido"

Además de renegar de su nombre completo y sus apellidos, Yeri Mua se burló del hecho de haber nacido en un hospital del IMSS en Veracruz.

"Encima nací en el IMSS donde afuera vendían tamales de perro"

Yeri Mua dice que nació en barrio humilde

La 'Bratz Jarocha' no perdió oportunidad de burlarse de los nombres de su hermano, llamado Joshua Gael Cruz Varela, resaltando que él nació en The Woodlands, en la ciudad estadounidense de Houston, Texas.

"Traka, le hizo el apellido"

¿Qué dijeron los papás de Yeri Mua?

Los padres de Yeri también son notorios en redes sociales, sin embargo, en esta ocasión han guardado silencio antes las declaraciones de su famosa hija que de nuevo se metió en problemas en redes sociales. Es de dominio público que la influencer pasó por algunos problemas de salud mental y emocional y que según contó su mamá, se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico, el cual le ha funcionado muy bien.

Ahora solo queda esperar al estreno de la nueva canción de Yeri Mua, que hará que el público olvide su polémica y se ponga a bailar con la melodía pegajosa, de la cual dio un adelanto en el Coca-Cola Flow Fest 2023.