¿Qué alimentos debo comer para prevenir la aparición de canas? ¡Que no te salgan antes de tiempo!

El paso del tiempo no perdona, pero es parte de la vida, las señales de envejecimiento comienzan a ser notorias después de los 35 años en adelante, pues comenzamos a tener arrugas, sufrir de ciertas molestias por las que debemos cuidarnos aún más para tener una adultez plena. Sin embargo, podemos retrasar los cambios físicos de la edad si nos comenzamos a cuidar para prevenir la aparición de canas.

¿Cuándo y por qué aparecen las canas?

Aunque las canas son un indicativo de la edad y su aparición es alrededor de los 35 años en adelante, también se deben a otras causas y pueden aparecer en la niñez o adolescencia, incluso hay adultos de 50 años que aún no presentan canicie y conservan el pigmento natural de su cabello. Estas aparecen porque en la raíz del cabello, donde se encuentra el folículo capilar y la melanina, una sustancia encargada de producir los melanocitos, células que permiten la pigmentación del pelo.

Con el paso de la edad, nuestros folículos pueden disminuir la cantidad de melanina que produce el crecimiento de canas, que no es más que el crecimiento del cabello sin pigmentación. Tampoco hay una cura para evitar el crecimiento de las canas, pero sí puedes retrasar su aparición con una buena alimentación.

Te puede interesar: ¿Por qué salen las canas cuando eres joven? Las causas más comunes y cómo evitarlas

¡Que no te salgan canas! Estos alimentos te ayudarán a prevenirlas

Algunas personas optan por teñirse el cabello para cubrir las canas, aunque el cabello suele tener un grosor que hace imposible que se pinten por completo y no hay un remedio total para deshacerse de ellas. A pesar del mito de que no debes arrancarte los pelitos blancos que te crecen para evitar que te salgan más, es recomendable no hacerlo para no debilitar el folículo capilar.

Sin embargo, hay una opción para retrasar la aparición de las canas y es mantener una buena alimentación antes de que te salgan, puedes consumirlos a partir de los 30 años o mucho antes para retrasar el envejecimiento. Algunos expertos señalan que la canicie también es causada por la ausencia de vitaminas B, D, calcio, hierro y otros minerales que ayudan a la producción de la melanina, por eso toma lista e incluye en tu dieta estos alimentos:

Brócoli, posee vitamina B5 y previene la aparición de nuevas canas, además es rico en antioxidantes

Huevo, es fuente de vitamina B5 y B12, además de la biotina que ayuda a la resistencia del cabello

Zanahoria

Hígado de res, rico en hierro y estimula la producción de melanina por su vitamina B12 y favorece la pigmentación natural del cabello

Hongos, es fuente de vitamina D que ayuda a la prevención de las canas prematuras

Espinaca, fuente de vitaminas, hierro, calcio y minerales que ayudan al aspecto del cabello.

Sigue leyendo: Conoce la verdad detrás de los mitos más comunes sobre las canas y descubre qué es real y qué es ficción

Razones por las que salen canas

Aunque la edad es uno de los factores principales en la aparición de las canas, hay otras razones que no necesariamente son culpa de la edad, por ello no debe ser una razón para sentirse mal, ya que a todos nos pueden salir y no hay una cura.