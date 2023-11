Estos son los 4 signos que recibirán una ola de suerte en el amor del 1 al 3 de diciembre, según astrología china

Hay signos del horóscopo chino que comenzarán con buen pie en materia del amor los primeros días del mes de diciembre, porque se concretarán algunos objetivos en pareja, mientras que otras vana vivir un romance. Las afortunadas son las nacidas bajo los animales del zodiaco chino: Rata, Dragón, Mono y Cerdo.

Recordemos que la astrología china se basa en nombres de animales muy característicos de esa cultura. Esos signos chinos se destacan, a diferencia de la occidental, que uno es de tal o cual animal dependiendo el año de nacimiento y no así la fecha concreta en el día particular del mes.

4 signos del horóscopo chino que encontrarán el amor

Rata (Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Para este signo hay un hombre que te mirará mucho. Ambos quedarán cautivos y tendrás que dar el primer paso porque no puedes perderlo. Quizá no sea el amor de tu vida, pero con quien puedes pasar un tiempo bastante agradable en todos los sentidos. No pienses tanto en un futuro prometedor.

Dragón (Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012)

La astrología china dice que quizás estés en un momento en el que no te sientas la mujer más hermosa, pero tú mismo carisma y positivismo será los que funcionarán como imanes para captar la atención de quienes te atraigan. Aprovecha esto y date la oportunidad en creer en el amor.

Mono (Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El horóscopo oriental habla que no es tiempo para compartir tu cama, pero sí para que te disfrutes más tiempo contigo y te des cuenta que eres una grandiosa mujer, descubrirás que te caes bien y estás construyendo una versión

Cerdo (Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019)

Para este signo chino si no sueltas ese miedo a que te hieran no conocerás a alguien en lo que resta del año. Hay un chico que espera por ti, que pacientemente te ha dedicado tiempo, pero tu temor lo aleja. Atrévete a amar, descubrir y sentir sin barreras mentales.

