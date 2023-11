Actor mexicano con discapacidad reprueba la falta de accesibilidad en los conciertos de RBD

Algunos fans del famoso grupo de pop RBD, surgido en 2004 en México, han publicado en sus redes sociales diversos videos de los conciertos a los que han asistido y que se han realizado en otros estados del país como Monterrey y Guadalajara, así como en otras ciudades de América Latina.

Por lo general, sus fans aseguran sentirse muy satisfechos con el show y muy complacidos de volver a ver en el escenario a esta reconocida agrupación musical que marcó a varias generaciones: sin embargo, también ha comenzado a ser tendencia la publicación de un actor mexicano con discapacidad, quien rechaza la falta de accesibilidad para personas con capacidades diferentes.

Usuarios se quejan por la falta de atención en los conciertos a personas con discapacidad. Foto: Especial

¿Qué dijo el activista Paulo Silva sobre los conciertos de RBD y las personas con discapacidad?

Como se sabe, la gira del reencuentro de RBD se realizó en Estados Unidos, Latinoamérica y cerrará en México. Todo comenzó el pasado 25 de agosto en USA y concluirá el 21 de diciembre en nuestro país; sus fans de Monterrey y Guadalajara ya pudieron disfrutar de este tan esperado concierto; sin embargo, hay otros que no pueden decir lo mismo y, por el contrario, se han quejado del descuido observado hacia las personas con discapacidad. El actor y activista con discapacidad, Paulo Silva, compartió en su cuenta de instagram su impresión del concierto, que fue realizado en el Estado 3 de Marzo, en Guadalajara.

Destacó las dificultades en la visibilidad. Foto: Instagram

"Creo que ha sido una de las experiencias más terribles, tristes, y difíciles por las que he pasado en un concierto ", afirmó el joven en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

En el clip, incluyó algunas de sus grabaciones que hizo del concierto, en las que describe a detalle todas las dificultades a las que se enfrentó, como el tener que estar de un lado a otro, en lugares donde incluso había piedras, la falta de rampas, las muchas escaleras, la poca visibilidad del escenario, así como la falta de protocolos de seguridad para ellos.

Pese a todo, aseguró que fue auxiliado por policías municipales, quienes ante la inadecuada infraestructura del lugar, lo apoyaron a moverse por diversos espacios. Asimismo, destacó que el equipo de RBD música ya estableció contacto con él para escuchar todo lo que tuvo que pasar.

¿Qué opinan los usuarios de redes sociales?

La publicación del actor ha generado diversas reacciones, hasta el momento, tiene más de 1150 "me gusta" y diversos comentarios que reprueban que las personas con discapacidad no puedan disfrutar adecuadamente de este tipo de espectáculos masivos: "Es momento de parar esto, la experiencia de los conciertos para una persona con discapacidad tiene que ser bonita, inclusiva y uno debe de decidir donde te quieres sentar, no donde ellos te digan, ya basta", "Hay mucho que hacer bb. Pero lo importante es comenzar por visibilizar la situación!!", "Amigo, te entiendo perfectamente, en Costa Rica me pasa lo mismo en los conciertos", entre muchos otros.