Yeri Mua: ¿Qué significan TRAKA, TURBIO y KHEE, las frases icónicas de la influencer?

Yeri Mua es una de las influencers mexicanas más icónicas y seguidas de Facebook y TikTok . Sus videos de 'Get Ready With Me' son los más esperados por sus fans gracias a la ocurrencias de la originaria de Veracruz.

es una de las influencers mexicanas más icónicas y seguidas de . Sus videos de son los más esperados por sus fans gracias a la ocurrencias de la originaria de Veracruz. 'Traka, 'Turbio y 'Khe' son tres expresiones que Yeri ha popularizado tanto que ya se volvieron parte del lenguaje de los jóvenes en internet y en la vida real.

Yeri Mua, cuyo nombre real es Yeri Cruz Varela, se inició en el mundo de las redes sociales con apenas 17 años. La creadora de contenido compartía tutoriales de maquillaje mientras platicaba con sus seguidoras y así fue ganando popularidad gracias a su forma de ser extrovertida, ocurrente e irreverente.

Yeri Mua tiene más de 11 millones de seguidores en Instagram

Con la fama y los millones de seguidores vinieron las polémicas. Cuando parecía que todo estaba acabado para Yeri, que se convirtió en la personalidad más funada del internet en México, renació de las cenizas e hizo un rebranding tanto de su contenido como de su imagen. La Yeri Mua pelirroja logró vencer la cancelacióm y de nuevo regresó al éxito ofreciendo contenido más fresco para sus seguidores, además de lanzarse como cantante de género urbano.

En TikTok, es común que Yeri Mua repita en sus 'Get Ready With Me' las expresiones: 'Traka', 'Khee' y 'Turbio'. ¿Qué significan y cómo las puedes aplicar en tus conversacioens? Te explicamos.

Yeri Mua está en la cima de la fama con su música urbana

¿Qué significa TRAKA?

Es una expresión que Yeri Mua usa en sus videos para sorprender a sus seguidores cuando aparece a cuadro. Significa emoción, o sorpresa excesiva. Un usuario de TikTok explica que sirve para expresar shock ante una situación.

"En vez de decir, 'wow', 'oh my god', dices 'Traka'"

¿Qué significa TURBIO?

Esta expresión muy usada por la generación Z en TikTok, se usa para referirse a algo extraño o perturbador que causa sorpresa o miedo en quien lo experimenta, pero tomado con humor.

¿Qué significa KHE?

Es una modificación de la palabra ¿Qué? y sirve para expresar sorpresa de forma exagerada y pícara.

Con más de 18 millones de seguidores en TikTok, Yeri Mua ya es una de las reinas del contenido en México. Sus expresiones no solo se usan en internet, sino que ya forman parte del lenguaje cotidiano de muchos jóvenes que quieren imitar el carácter de la veracruzana. Tal es su fama, que ya se lanzó como cantante y próximamente estrenará una nueva canción, según anuncio en el escenario del Coca-Cola Flow Fest 2023.