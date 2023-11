El Asesino: Un relato psicológico y elegante de la venganza

Después de fallar un tiro por primera vez en su vida, un asesino profesional emprende la huida, sin embargo, al enterarse que sus empleadores buscan eliminarlo, el asesino comienza a orquestar su venganza mientras intenta apegarse a su estricto código de trabajo.

Todo género cinematográfico cuenta con sus máximos exponentes, directores e intérpretes que ya sea por una o varias películas como espectadores siempre asociamos sus nombres con dicho género, cuando de asesinos seriales, misterios oscuros y protagonistas torturados se trata, David Fincher ha sabido utilizar estos elementos para dar forma a cintas intensas, que difícilmente olvidas al terminar de ver.



Michael Fassbender en “El Asesino”

Foto: Netflix

La virtud de "El Asesino" yace en esquivar el modelo clásico de cinta de acción y suspenso, a partir de una premisa sencilla, Fincher hace gala de su talento detrás de la cámara y su famosa búsqueda por la perfección se transmite en cada encuadre a través de la fotografía de Erik Messerschmidt, la cinta transmite elegancia que se traduce en una puesta en escena depurada que lleva el estilo visual de Fincher a un nuevo nivel.

Michael Fassbender es perfecto en el rol principal, con pocos diálogos, una mirada por momentos hipnótica y su voz en off narrando los sucesos, su interpretación consigue adentrar al espectador en su psicología por momentos inquietante, sin embargo, su desarrollo como personaje no es particularmente emocionante. La construcción sonora juega también un papel importante, aunque la selección musical de The Smiths y partitura de Trente Reznor & Atticus Ross son buenos añadidos, es por los momentos donde la ausencia del sonido es abrumadora y los sonidos cotidianos cuentan con gran trabajo en los detalles logrando construir la tensión en varios momentos.

David Fincher y Michael Fassbender detrás de cámaras, en “El Asesino”

Foto: Netflix

Aunque la película cuenta con valores de producción respetables, Fincher y el guionista Andrew Kevin Walker descuidan un poco la historia donde quizá la simpleza de la premisa no es el mayor problema, más bien la construcción del misterio, por momentos el ritmo lento hace que la cinta se sienta más como el piloto de una serie que como una cinta.

Quizá los fanáticos acérrimos de David Fincher queden decepcionados, sin embargo, la cinta es disfrutable gracias al compromiso de Michael Fassbender, las secuencias de acción que, aunque son pocas están filmadas de manera precisa.



Calificación: 8.5 de 10, Disponible en Netflix



