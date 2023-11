Despídete de las arañas rojas: este es el producto que te ayudará a eliminarlas

La araña roja cuyo nombre científico es Tetranychus urticae, es uno de los ácaros más comunes de las plantas. Eliminarla puede llegar a ser muy complicado, puesto que uno de los principales inconvenientes de luchar contra ella es su diminuto tamaño. Para saber si tus plantas han sido invadidas por este insecto, la primera pista es la presencia de unos puntos amarillos sobre las hojas, que en primer lugar aparecen de forma aislada, y finalmente crean manchas compactas de color amarronado.

Si tu jardín fue invadido por la plaga de la araña roja hay productos que te ayudarán a eliminarla, como el jabón potásico. Vale destacar que este ácaro puede arrasar plantas, arbustos, árboles en el jardín durante el verano, así como plantas de interior o invernaderos. No distinguen entre plantas de interior y plantas de exterior.

La araña roja es muy diminuta y debes controlarla para evitar que dañe tus plantas. Fuente: Pinterest

El producto ideal para eliminar la araña roja

El jabón potásico contiene tres ingredientes principales activos: agua, lípidos como el aceite de oliva, de girasol, o también de canola y hasta de maíz, así como hidróxido de potasio. Este producto se debe aplicar generosamente sobre la planta, con pulverizaciones. Una dosis generalmente usada tiene entre 1 a 2% de jabón en agua. Es importante ponerse énfasis en el riego sobre las partes más afectadas de la planta.

Una recomendación de los expertos a tomar muy en cuenta es que la fumigación en las plantas con jabón potásico no debe hacerse a pleno sol, porque se pueden quemar las hojas. Hay que esperar las horas en que disminuya la temperatura para exterminar la plaga de araña roja que han invadido tu jardín. Es un producto ideal para eliminar la araña roja de tus plantas.

El uso del jabón potásico es ideal para eliminar la araña roja de tu jardín. Fuente: Pinterest

Es importante mencionar que el jabón potásico como insecticida para plantas tiene varios beneficios, ya que es natural y apto para agricultura ecológica. Algo muy importante es que no es tóxico y también es inofensivo para los insectos que no hacen daño a las plantas, como las abejas. Es biodegradable, se descompone de forma rápica y no daña el medio ambiente.