Joven denuncia públicamente a restaurante por una infestación de gatos y sale regañada por el Internet: "provienes del mono"

A parte de los videos virales que nos ayudan a distraernos del mundo, el Internet también se ha convertido en una plataforma para que las personas conozcan la realidad de sus lugares favoritos para comer y es que a través de las reseñas es posible leer las experiencias de otros comensales para así decidir si el restaurante se adapta a lo que buscamos o de plano sólo es una pérdida de dinero y aunque estas son muy últiles, hay dueños que se enganchan con los malos comentarios y terminan defendiendo a capa y espada su negocio y fue precisamente una situación como esta la que se volvió viral hace un par de días.

Clienta denuncia mal trato en restaurante y dueño le responde

Esta curiosa situación tuvo lugar en algún lugar de España cuando una clienta molesta dejó una mala reseña de un restaurante al que asistió, en ella se puede leer que la joven se encuentra molesta debido a la presencia de gatos en el lugar, ya que estos se encontraban sobre las mesas y cerca de la comida, pero lo que parecía ser una simple reseña negativa se convirtió en una pelea cuando el dueño respondió.

A través de la misma plataforma, el dueño del bar respondió a la clienta recordándole que ella "viene del mono" y brindándole soluciones que aunque podrían parecer obvias, muchos usuarios calificaron como "groseras" y si bien no se ha dicho que si ambas personas continuaron con su acalorada discusión, por lo menos estos fragmentos ya se han vuelto virales en X (antes Twitter) a través de la cuenta de "Soy Camarero", quien se dedica a visibilizar altercados parecidos a este.

La acalorada discusión que se volvió viral

En la crítica de la mujer, quien asegura haber desembolsado 30 euros por su comida, se abordan más problemas además de la presencia de los gatos, ya que lamenta la "ausencia de papel en el baño unisex y la carencia de secamanos". Ante estas quejas, el propietario del establecimiento no dudó en responder de manera contundente:

"Te recuerdo que provienes del mono, y si no hay papel, simplemente podrías haberlo solicitado. Además, este lugar no es para aquellos que no aprecian a los animales".

Este intercambio revela una diferencia de opiniones no solo en cuanto a la gestión de los gatos en el restaurante, sino también en relación con aspectos de higiene y servicios básicos. Mientras tanto, la afirmación de que los no amantes de los animales no son bienvenidos en el lugar sugiere una política clara por parte del establecimiento, generando más comentarios y opiniones en la ya acalorada conversación en línea.