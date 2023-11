Estudian compuesto que podría ayudar a combatir el alcoholismo

De acuerdo con cifras aportadas por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Cinvestav, alrededor del 40 por ciento de la población del país padece de un consumo excesivo de alcohol, con respecto a los niveles mundiales.

A nivel global, el alcoholismo está relacionado con alrededor del 5 por ciento de las muertes anualmente, por lo que es considerado por la Organización Mundial de la Salud como un problema global.

Un grupo de científicos de la Universidad de Málaga está desarrollando nuevos fármacos que podrían ayudar a que las personas con problemas de alcoholismo experimenten una disminución en el deseo de consumir este tipo de bebidas.

“Existen estrategias farmacológicas para ayudar a romper con la dependencia del alcohol. Concretamente existen tres medicamentos que cuentan con la aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) como tratamiento para el alcoholismo: disulfiram, acamprosato y naltrexona.

Las recaídas son un problema frecuente entre quienes padecen alcoholismo. Foto: Pexels

“Todos ellos se utilizan para tratar los síntomas negativos que aparecen en el período de abstinencia o para reducir el deseo por el alcohol. Sin embargo, no suelen tolerarse bien, ya sea por sus efectos secundarios o porque no consiguen evitar las recaídas. Y eso les lleva a no lograr, en muchos casos, su propósito terapéutico”, escribe Noelia Cantero, investigadora participante en el estudio.

Entendiendo el cerebro alcohólico

De acuerdo con la experta, en buena medida, el alcoholismo tiene qué ver con el contexto en el que se bebe. Por ejemplo, cuando acostumbramos tomar en un bar, el cerebro relaciona el ambiente con el alcohol, creando un bucle en el consumo.

Sin embargo, un refuerzo farmacológico podría ayudar a romper ese circuito, que también propicia las recaídas que son frecuentes en personas que luchan en contra de las adicciones.

“En nuestro estudio diseñamos una caja de autoadministración para simular un contexto asociado con el alcohol. Esto se acompaña con las señales que indican la disponibilidad de la sustancia, como la iluminación. Y registramos el número de conductas que el animal realiza para obtener el alcohol.

Los entornos donde se ingiere alcohol pueden condicionar al cerebro a querer beber. Foto: Pexels

“Vimos que las ratas a las que se les administró galanina disminuyeron las pulsaciones a la palanca asociada con la entrega de alcohol. Es decir, ‘pidieron menos copas’. Y si dejaban de ‘consumir alcohol’ durante un tiempo y regresaban al contexto vinculado a la entrega de alcohol, recaían menos”, detalla la científica.

Aunque hacen falta más pruebas para conocer su funcionamiento en humanos, los resultados de las pruebas podrían llevar a la fabricación de un fármaco que no solo permita reducir el deseo de consumo de alcohol, sino evitar recaídas.

“La galanina disminuye la motivación por beber alcohol y, además, reduce la recaída alcohólica asociada al contexto en roedores. Un resultado esperanzador, y, aunque aún queda un largo camino por recorrer, podríamos estar ante una nueva terapia farmacológica para las personas afectadas por el alcoholismo”, concluye.