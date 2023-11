Desde "Deadpool 3" hasta "Wicked": todos los estrenos que llegan al cine en 2024

Está por terminar el año y las carteleras en los cines ya se preparan para los estrenos que llegarán en 2024. Algunos de ellos son muy esperados y aclamados por sus fans al tratarse de secuelas, pero otras producciones se mostrarán en la pantalla grande por primera vez.

El año que viene promete ser emocionante para los amantes del cine. Con lanzamientos desde comedias hasta thrillers, algunas propuestas son muy esperadas, como "Madame Web", "Joker 2" y “Deadpool 3”. Las casas productoras que traen nuevas películas son Disney, Warner, Paramount, entre otras.

Las películas que llegarán al cine en 2024

El año entrante viene con una gran cantidad de super producciones de Hollywood y los cinéfilos ya están fijando sus miradas en algunas de estas cintas que nos esperan para 2024.

El planeta de los simios: nuevo reino: mayo 2024

Intensa-Mente 2: junio 2024

Kung Fu Panda 4: marzo de 2024

Beetlejuice 2: septiembre de 2024

Sonic 3: diciembre de 2024

Juror No. 2: mediados de 2024

Wicked: noviembre de 2024

Gru, mi villano favorito 4: julio de 2024

Godzilla vs. Kong 2: abril de 2024

Gladiador 2: noviembre de 2024

Deadpool 3: mayo de 2024

Además, se espera la llegada de secuelas muy esperadas como 'Dune: Parte Dos', la secuela de Joker y la nueva película del universo Mad Max. Los géneros son variados, desde películas de superhéroes hasta dramas protagonizados por actores como Zendaya.

El año 2024 también será testigo de una serie de estrenos de películas de superhéroes, incluyendo franquicias como el Universo Cinematográfico de Marvel, el Universo DC y el universo de Spider-Man de Sony. De las que precisamente destacan las secuelas de filmes taquilleros como Deadpool 3 y The Lord of the Rings: The War of the Rohirri. Los estrenos de estas cintas prometen ser unos de los eventos cinematográficos más importantes del año.

Películas de terror que no te puedes perder en 2024

Uno de los géneros más aclamados por los espectadores también viene con grandes propuestas para el año 2024. El año siguiente se esperan algunos filmes de terror que le van a poner los pelos de punta a miles de personas. Si eres un amante del cine que genera miedo, estos títulos son imprescindibles en tu lista de películas para ver.

