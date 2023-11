Shein abre tienda física en el Edomex, ¿dónde y hasta cuándo podrás hacer tus compras?

Las compras en línea tuvieron su momento de gloria en plena pandemia por Covid-19 y es que gracias al confinamiento, las y los amantes de las compras vieron en estas plataformas la oportunidad perfecta para adquirir productos sin salir de casa y una de las que ha prevalecido a pesar de los años es Shein, marca que vende muchísimos modelos de ropa, zapatos, accesorios, maquillaje y hasta artículos para mascotas.

Hasta hace algunos años, sus productos sólo podían conseguirse a través de su página web o aplicación, pero ha sido tanto su éxito, que poco a poco han traslado algunas experiencias al entorno físico, siendo la "Pop-Up Store" ubicada en el Estado de México, una de las más amadas por el público y si te encuentras sin plan durante este fin de semana, tienes que visitarla antes de que cierre sus puertas el próximo 20 de noviembre.

Esta tienda se encuentra abierta por tiempo limitado.

Fotografía: Instagram/@shein_mex

Sigue leyendo:

Buen Fin: Descuentos de hasta el 90% en SHEIN

Los 3 maillots para ciclistas más ligeros y a menos de 400 pesos que encontrarás en Shein

¿Dónde está la tienda física de Shein en el Estado de México?

Esta experiencia promete estar llena de descuentos exclusivos y aunque suena demasiado bueno, llega a su fin el próximo 20 de noviembre, por lo que tienes que apurarte si quieres conocerla. De acuerdo con lo publicado en la cuenta de Instagram de la marca, la "Pop-Up Store" se encuentra dentro del centro comercial "Sentura", ubicado en Perif. Blvd. Manuel Ávila Camacho 2610, San Andrés Atenco, Tlanepantla de Baz.

La tienda se encuentra abierta desde el 16 de noviembre, hasta el próximo 20 de noviembre.

Fotografía: Instagram/@shein_mex

Esta tienda física de Shein se encuentra abierta las 11:00 am hasta las 7:00 pm y este es el último fin de semana que se encontrará abierta, ya que las promociones y artículos están pensados para encontrarse ahí por tiempo limitado. De la misma forma, la marca afirma que también puedes llevar la ropa que ya no usas para hacerla parte de "The Next Cycle", una estrategia planeada para prolonga la vida útil de las prendas, recuerda que estas deben encontrarse en buen estado para ser recibidas y llevarte una sorpresa a cambio.

¿Cómo llegar a la Plaza Sentura en el Estado de México?