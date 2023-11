Joven cuenta que fue a conocer a su novio a Indianápolis, este se embriagó y le confesó que aún ama a su ex: "Quedé humillada internacionalmente"

Una muchacha mexicana vivió una triste experiencia al viajar a Estados Unidos a conocer al que se supone sería el amor de su vida, ya que había estado hablando con él por cerca de dos años, sin imaginar cuál era la verdadera esencia del sujeto, quien luego de embriagarse terminó por correrla de su casa, admitiendo además que seguía enamorado de su expareja.

TikTok es una de las plataformas más visitadas en la actualidad y aunque en ella podemos encontrar videos de rutinas de maquillaje, bailes y chistes, también es común ver story times, tendencia que se ha popularizado en esta red y que consiste en contar anécdotas vergonzosas, tristes e incluso sobrenaturales, aunque en esta ocasión, la historia que compartió la joven identificada con el user @amysantana05 tiene que ver con el desamor, la traición y la impotencia.

Lejos de lamentarse en silencio por la situación que acababa de enfrentar, la TikToker decidió compartir con sus seguidores un relato en el que reveló que había viajado a Indianápolis para reunirse con un sujeto con el que había mantenido una relación a distancia por dos años, tiempo en el que el susodicho había dicho estar plenamente enamorado de ella, algo que rápidamente desmintió al excederse en su consumo de alcohol.

Luego de salir con su enamorado, la joven se dio cuenta que algo andaba mal, pues a pesar de que acudieron juntos a un club nocturno, el hombre la dejó sola la mayoría del tiempo y, cuando regreso en estado de ebriedad no hizo más de hablar de su ex y confesar que tenía otra novia a la que le había mentido para poder verse con la mexicana.

"Se supone que iba a estar dos semanas con él como para conocernos, llevo una semana aquí y ya super pedo me dijo que no me quiere aquí, que extraña a su exnovia y que ahorita estoy en Indianápolis, pero él vive en Ohio y en Ohio tiene otra novia y le está mintiendo descaradamente y le está diciendo que está con su amigo cuando está conmigo", contó la internauta.