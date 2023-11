Luis Miguel en Estadio Banorte: ¿Cómo estará el clima en Monterrey el 14, 15 y 16 de noviembre?

No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue. La espera terminó y por fin esta semana miles de fans podrán disfrutar de los conciertos de Luis Miguel en vivo. La primera parada del intérprete de 'No sé tú' será el Estadio Banorte en la ciudad de Monterrey, Nuevo León en donde ofrecerá tres conciertos el 14, 15 y 16 de noviembre. Aquí te damos la información que necesitas para acudir de forma segura al show de 'El Sol' y el pronóstico del clima de la CONAGUA para estos días.

Antes de los conciertos de Luis Miguel en el Estadio Banorte de Monterrey, consulta nuestras 10 preguntas y respuestas que te serán útiles para poder disfrutar del espectáculo de LuisMi sin complicaciones. Desde el transporte para llegar al evento, el tráfico en la ciudad, la presentación de los boletos y las zonas del estadio.

Luis Miguel en Monterrey: 10 preguntas y respuestas antes de sus conciertos en el Estadio Banorte

Si visitas la ciudad de Monterrey para los conciertos de Luis Miguel, te dejamos el mapa del Estadio Banorte para que te ubiques mejor y puedas hacer la mejor ruta de traslado desde tu hospedaje.

Pronóstico del clima en Monterrey para este 14 de noviembre según la CONAGUA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que para este martes 14 de noviembre se registrará una temperatura máxima de 21 grados centígrados y una mínima de 13. Hay 50% de probabilidad de lluvia en Nuevo León.

Pueden presentarse precipitaciones intermitentes por la tarde, por lo que te recomendamos ir abrigado al Estadio Banorte para el primer concierto de Luis Miguel.

Pronóstico del clima en México de CONAGUA

¿Lloverá en Monterrey el 15 de noviembre? Esto dice el Servicio Meteorológico Nacional

El miércoles 15 de noviembre se sentirá más calor con una temperatura máxima de 23 grados centígrados y una mínima de 16. La probabilidad de lluvia estará en un 10% y el cielo estará medio nublado. El ambiente será fresco y sin vientos fuertes en el estado.

Luis Miguel está listo para enamorar a sus fans mexicanos

Clima para el 16 de noviembre en Monterrey, Nuevo León

El jueves 16 de noviembre la temératura máxima será de 24 grados centígrados y la mínima de 16. Se disfrutará de un ambiente cálido por el día y en la tarde se sentirá un ambiente más fresco en la capital. El clima estará soleado sin probabilidad de lluvia, por lo que no es necesario que cargues tu impermeable o paraguas al concierto de Luis Miguel. Será una noche templada en Nuevo León.